La administración de Trump no ratificó la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados: su orden ejecutiva dice lo contrario

Un juez frena la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.

En TikTok circula un video con la imagen de Donald Trump que asegura que la administración anunció de “última hora” que los hijos de inmigrantes indocumentados obtendrán de “manera inmediata” la ciudadanía estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres. Pero es falso: la orden ejecutiva impulsada por el presidente busca restringir ese derecho y no existe ningún anuncio oficial en el que se haya retractado.

PUBLICIDAD

“La administración ratificó que cada menor nacido en suelo norteamericano de migrantes sin documentos conseguirá de manera inmediata la nacionalidad estadounidense sin considerar la situación legal de sus progenitores”, dice un video publicado en TikTok el 14 de julio de 2025. El video, que no corresponde a ningún medio conocido o cuenta oficial del gobierno, sostiene además que “la declaración que está conmocionando a la nación se reveló esta madrugada”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Trump mantiene su orden para restringir la ciudadanía por nacimiento

El abogado especializado en inmigración José A. Guerrero calificó de “falso” el post que estamos verificando, el cual sostiene que la administración de Trump ratificó la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.

En un mensaje enviado a elDetector vía WhatsApp, Guerrero indicó “que todo sigue igual que siempre”, en referencia a la postura del presidente, quien desde el inicio de su mandato firmó una orden ejecutiva que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

El equipo de elDetector realizó una búsqueda en el sitio web de la Casa Blanca utilizando las palabras en inglés “ciudadanía por nacimiento” y no encontró ningún documento que respalde la afirmación difundida en el video de TikTok. Una búsqueda adicional con palabras clave en inglés, esta vez en Google, tampoco arrojó resultados que avalen el anuncio de “última hora”.

PUBLICIDAD

Por el contrario, según reportó Reuters el 10 de julio de 2025, el juez federal de New Hampshire Joseph Laplante bloqueó la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento, aunque suspendió su fallo por siete días para dar tiempo a la administración a presentar una apelación, algo que, según el Departamento de Justicia, ocurriría con certeza. Esta información también ha sido reportada por Univision Noticias.

Desde elDetector hemos identificado múltiples videos con contenido desinformativo sobre temas migratorios, que en muchos casos, cuentan con miles de visualizaciones que pueden traducirse en ingresos económicos para sus creadores.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, señala que los migrantes son particularmente vulnerables a este tipo de desinformación y suelen recurrir a “redes sociales plagadas de afirmaciones falsas”, como ocurre en este caso.

Jorge Cancino, editor especializado en inmigración en Univision Noticias, recomienda consultar fuentes oficiales del gobierno y buscar asesoría legal antes de tomar decisiones basadas en contenidos que circulan en internet.

Conclusión

Es falso el video que asegura que la administración de Donald Trump anunció la ratificación de la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados; en realidad la orden ejecutiva impulsada por el presidente busca restringir ese derecho. El abogado especializado en inmigración José A. Guerrero indicó a elDetector que lo promovido en el video es “falso”. No existe ningún registro de la supuesta noticia de “última hora” en el sitio web de la Casa Blanca ni ha sido reportada por medios de comunicación confiables. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@televisaunivision.com o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.