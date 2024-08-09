Verificamos tres afirmaciones que circulan sobre Tim Walz luego de ser nombrado compañero de fórmula de Kamala Harris

En menos de una semana, Tim Walz, gobernador de Minnesota y candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata, ha sido objeto de afirmaciones falsas y engañosas sobre su trayectoria política y su carrera militar. JD Vance , dupla con Donald Trump por el Partido Republicano, han impulsado algunas de las narrativas que se ven en redes sociales.

En elDetector pasamos la lupapor tres de ellas.

JD Vance sobre Walz: “Cuando a Tim Walz su país le pidió que fuera a Irak, abandonó”. FALSO.

Tim Walz estuvo 24 años en la Guardia Nacional del Ejército y se jubiló para iniciar su carrera como congresista , según dijo él mismo en una entrevista en 2009, pero es falso que haya abandonado cuando se le pidió ir a Irak. Walz dejó la Guardia Nacional en 2005, bajo el rango de Sargento Mayor, dos meses (su retiro se hizo efectivo en mayo de 2005 ) antes de que su unidad fuera enviada a Irak.

A la unidad de Walz se le avisó que podría ser desplegada en un lapso de dos años, pero eso no implicaba necesariamente que sería trasladada al terreno.

Vance dijo la afirmación contra Walz comparándolo con su propia carrera militar.

“Los militares suelen presentar sus documentos para la jubilación meses antes de la fecha de jubilación. No está claro cuándo presentó Walz sus documentos para la jubilación”, explica CNN .

De acuerdo con AP , la cronología es la siguiente: en marzo de 2005 ya Walz era candidato al Congreso y su equipo de campaña emitió un comunicado en el que afirmaba que todavía se presentaría a la contienda electoral, aun ante una posible movilización de soldados de la Guardia Nacional de Minnesota a Irak. En agosto de ese mismo año, se ordenó la movilización y, finalmente, la Unidad de Walz se desplegó en Irak en marzo de 2006, sin él.

El Comité Nacional Republicano (RNC) sobre Walz: “La historia de amor de Walz con la China comunista dura décadas”. ENGAÑOSO.

El Comité Nacional Republicano (RNC) escribió en su cuenta de X (antes Twiiter) que Walz tiene una “historia de amor con la China comunista”, pero es una afirmación engañosa, porque si bien tiene historias personales con ese país, estando en el Congreso promovió, de acuerdo con el Consejo de Relaciones Exteriores , una organización no partidista que se dedica a ayudar a comprender la política exterior estadounidense, proyectos de ley “destinados a abordar los abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno chino y como gobernador, pidió a Trump que pusiera 'fin a su guerra comercial con China'”.

En un posteo en X , el gobernador argumentaba que la guerra comercial con el gigante asiático obstaculizaba “el crecimiento” de la economía estadounidense “debilitando la prosperidad de nuestro país” y que eso perjudicaba “especialmente a nuestros agricultores”.

En lo personal, en 1989, Walz inició un programa de voluntariado para dar clases de historia americana e inglés en la escuela secundaria Foshan N° 1, en el sur de China. También su viaje de luna de miel lo pasó en China , donde había fundado una empresa de viajes a China para estudiantes estadounidenses.

JD Vance sobre Walz: “Raro es quitar a los niños de sus padres si los padres no quieren consentir cambios de sexo. Eso es algo que Tim Walz hizo”. FALSO.

Es falso que, en su condición de gobernador de Minnesota, Walz haya intentado quitar a los niños de los padres que no consentían un “cambio de sexo” (el término correcto es transición ), como dijo JD Vance , compañero de fórmula de Donald Trump para las presidenciales de noviembre. Walz firmó el 8 de marzo de 2023 la Orden Ejecutiva 23-03 sobre “proteger y apoyar los derechos de los miembros del colectivo LGBTQ de Minnesota a solicitar y recibir servicios sanitarios que afirmen su género”.

En el texto se ofrece protección a las personas LGBTQ a las que en otros estados se les restrinja o se intente ponerle fin a sus derechos por buscar un servicio de atención médica de afirmación de género para sus hijos; y contra posibles cargos penales por buscar, obtener o brindar servicios de atención médica de afirmación de género.

Una ley posterior, la HF146 del Congreso de Minnesota , que entró en vigor el 28 de abril de 2023, abordó la atención sanitaria, evitar el uso de citaciones para recabar información; modificaciones sobre las disposiciones sobre custodia y bienestar infantil; y modificaciones sobre las disposiciones sobre orden judicial, arresto y extradición, en caso de afirmación de género. Los apartados sobre custodia y bienestar infantil hacen referencia a la “jurisdicción de emergencia temporal”.

En 2022, Asaf Orr, abogado sénior del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas (NCLR, por sus siglas en inglés) explicó a elDetector que la "jurisdicción de emergencia temporal" es un proceso judicial y de asistencia usado cuando uno de los padres no está de acuerdo en dar su consentimiento para el tratamiento médico, pero que no implica quitar la custodia a los padres. Tampoco quitárselos.

