California NO permitirá cirugías de transición de género a niños sin consentimiento de sus padres

Es falso que ahora en California los médicos podrán realizar cirugías de transición de género en niños sin el consentimiento de sus padres a aquellos que vengan de otros estados, tras la aprobación de la ley SB-107. California tampoco quitará la custodia a los padres de estos menores con esta ley. Ambas desinformaciones circulan en publicaciones de Facebook y Twitter. En elDetector revisamos todo el proyecto de ley y en ninguno de los apartados se habla de que no se requiere el consentimiento de los padres para una cirugía de transición de género. Las desinformaciones hacen una lectura engañosa de la ley. La sección 5 de la ley establece que un tribunal puede ejercer “jurisdicción temporal de emergencia” si un niño no ha podido obtener atención de afirmación de género, pero esto es un proceso judicial y de asistencia que aplica cuando uno de los padres no quiere dar su consentimiento para el tratamiento médico por disforia de género a su hijo o hija. Eso NO equivale a quitar la custodia a los padres, como afirman las desinformaciones en redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.