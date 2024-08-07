Video Kamala Harris y Tim Walz realizan su primer mitin juntos en Filadelfia: "Esta es una lucha por el futuro"

Después de que Tim Walz se estrenara horas antes como candidato a vicepresidente en un primer mitin, demócratas y republicanos prosiguieron este miércoles con su campaña en la que, como era de esperar, el recién nombrado número dos de Kamala Harris siguió siendo uno de los protagonistas.

En diversos eventos electorales celebrados por ambos partidos en Wisconsin y Michigan -estados péndulo clave que votaron por Donald Trump en 2016 y que ambas campañas visitan desde este miércoles como parte de una gira por el Medio Oeste- ambos partidos se enzarzaron en una serie de ataques recíprocos en los que, de nuevo, volvió a sobresalir el calificativo de “raros” que Walz les dedicó hace unas semanas a los republicanos y que pronto se volvió viral.

"Lo que he observado sobre estos dos tipos es algo muy claro: son horriblemente espantosos y raros", insistió Walz en referencia a Trump y JD Vance, quienes encabezan la lista electoral republicana.

En un mitin repleto de personas en Wisconsin, el gobernador de Minnesota destacó su experiencia como profesor de secundaria, antes de ser senador. “Yo conozco cómo son los matones y como maestro me fijo bien en las cosas", dijo aparentemente en alusión a sus rivales electorales.

Pero JD Vance salió al paso de este calificativo tan repetido. "Creo que el argumento de 'raro' vino de un grupo de becarios de 24 años (que trabajan) en sus redes sociales (...) A mí lo que me parece raro es abrir la frontera al fentanilo para que llegue a nuestras comunidades", dijo este miércoles.

El candidato republicano a la vicepresidencia dijo que “no tiene sentido” que los demócratas utilicen la etiqueta de “raros” para definirse a los republicanos e insistió con un argumento ya utilizado días atrás.

"Creo que lo que es bastante raro es intentar apartar a los niños de sus padres si los padres no quieren consentir cambios de sexo. Eso es algo que Tim Walz hizo”, repitió.

Vance miente al estilo Trump y acusa a Walz de abandonar el ejército antes de que lo mandaran a Irak

Pero los ataques entre ambos bandos no se quedaron ahí, y Vance quiso estrenar una nueva crítica hacia quien se disputará con él la vicepresidencia del país.

En un discurso en Michigan, el republicano, siguiendo la estrategia de mentir para atacar a sus contrincantes, dijo que Walz, pese a servir 24 años en la Guardia Nacional y alcanzar el rango de sargento mayor, no "pasó ni un día en una zona de combate".

"Abandonó a su unidad justo antes de que fueran enviados a Irak (...) Lo que me molesta de Walz es que se robó el mérito", aseguró Vance, que sirvió en la Infantería de Marina durante cuatro años y fue enviado a Irak entre 2005 y 2006, pero que tampoco estuvo en combate.

“Cuando los Estados Unidos de América me pidieron que fuera a Irak para servir a mi país, lo hice. Hice lo que me pidieron que hiciera y estoy muy orgulloso de ese servicio. Cuando su país le pidió a Tim Walz que fuera a Irak, ¿saben lo que hizo? Abandonó el ejército y permitió que su unidad se fuera sin él”, insistió el republicano.

Walz, quien no oculta que nunca participó en situaciones de combate, se alistó en la Guardia Nacional con 17 años y se retiró 24 años después, cuando decidió iniciar su carrera para ser congresista y tras haber alcanzado el rango de sargento mayor. Su batallón fue enviado a Irak poco después de su salida.

Según CNN, sin embargo, la división en la que se encontraba Walz no recibió órdenes de alerta para desplegarse en Irak hasta julio de 2005, dos meses después de que el gobernador se jubilara. Además, este medio subraya que las personas que desean retirarse del cuerpo deben presentar su solicitud con meses de antelación, lo que sugiere que Walz desconocía los planes de combatir en Irak antes de decidir su retirada.

Por otro lado, Vance optó también este miércoles por defender la afirmación falsa que Trump hizo días atrás sobre la identidad racial de Harris, hija de padre jamaicano y madre india, cuando apuntó a que no fue hasta ahora que se había identificado como negra y sugirió que no es auténtica.

“Lo tomé como un ataque a que Kamala Harris es un camaleón”, respondió Vance a preguntas sobre las declaraciones del expresidente.

“Creo que estaba observando la realidad fundamental básica de que Kamala Harris finge ser algo diferente según la audiencia a la que se dirige (…). Eso es lo que es y eso es lo que siempre ha sido”.

¿Qué dijeron republicanos y demócratas en este miércoles de campaña?

Por lo demás, la campaña de este miércoles estuvo marcada por la alegría y esperanza percibidas entre los 12,000 asistentes que acudieron en Wisconsin al mitin del recién creado dúo demócrata para los comicios, tras las enormes dudas y frustraciones que dejó el pobre desempeño de Joe Biden en las últimas semanas hasta que renunció a competir por su reelección.

Harris y Walz trasladaron durante su intervención la visión que proponen para el país, haciendo énfasis en que su candidatura representa el "futuro", frente a sus oponentes republicanos, que acusan de querer dar marcha atrás al "progreso" del país.

Harris subió al escenario al ritmo de la canción 'Freedom', de la cantante afroamericana Beyoncé, que se ha convertido ya en una especia de himno de su candidatura y que ha sido usada por activistas en contra del racismo y la violencia policial en EE.UU.

Durante su discurso, recicló frases que fueron utilizadas en el pasado por el presidente Biden. "Cuando la clase media de EE.UU. es fuerte, EE.UU. es fuerte", repitió.

Por parte de los republicanos, Vance criticó a la candidata demócrata en un mitin celebrado en una fábrica en Wisconsin, donde propuso que EEUU debería producir internamente más recursos, desde energía hasta alimentos.

"Creo que deberíamos decirle a Kamala Harris: 'Estás despedida. Tus políticas no funcionaron, tu agenda no funciona y no es lo que quiere el pueblo estadounidense'", concluyó.

