Tres fotos de esa galería no muestran cómo quedó Japón tras el terremoto de inicios de 2024: son de hace al menos 10 años

En el <i>post,</i> hay imágenes que corresponden a sismos o tsunamis de años anteriores.

Luego del terremoto de 7.6 en la escala Richter que sacudió Japón el pasado 1° de enero de 2024, circula en Facebook una galería de siete imágenes atribuidas a ese sismo, pero tres de estas están fuera de contexto ya que en realidad corresponden a terremotos o tsunamis que ocurrieron en Japón en 2011 o en 2014.

Con búsquedas inversas de imágenes en Google, Yandex, TinEye y Bing, dimos con el origen de las fotos.

“Lamentablemente, el inicio de año ha sido difícil para muchos, incluyendo a Japón. Con un tsunami devastador y un terremoto, compartimos nuestra solidaridad y pedimos oraciones, recordando la experiencia reciente del huracán Otis en nuestra propia comunidad”, se lee en la publicación de Facebook , pero no todas las fotos son recientes. Tres de ellas son de hace 13 y 10 años.

Realizamos en TinEye una búsqueda inversa de la imagen en la que se observan casas de techos oscuros, terrenos donde están estacionados vehículos y al fondo árboles junto al mar, cuyo fuerte oleaje golpea las viviendas. Entre los muchos resultados que coinciden con la imagen, el más antiguo es de la agencia británica de fotografías Alamy, que la describe así: “Foto de archivo, tomada el 11 de marzo de 2011 desde un helicóptero de Kyodo News, muestra un enorme tsunami que arrasa una zona costera de Natori, prefectura de Miyagi, en el noreste de Japón, tras un terremoto de magnitud 9.0”.

La segunda foto de la publicación que circula en redes, en la que se ven casas de techos grises, algunas derrumbadas, junto a una pequeña carretera (también dañada) en la que aparecen cinco personas, no corresponde tampoco al terremoto de inicios del 2024. Con una búsqueda inversa de imágenes en Yandex , comprobamos que se trata de una fotografía de otro terremoto en Japón, ocurrido diez años antes.

Un blog en inglés llamado “Riesgos y catástrofes naturales” describe ese terremoto del 22 de noviembre de 2014 e indica que tuvo una magnitud 6.2 y estuvo localizado a 119 millas (191 km) al noroeste de Tokio. Luego de mapas, presenta una serie de imágenes de los daños, entre las cuales se encuentra (de octava) la que aquí estamos verificando. Mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens , confirmamos que la foto corresponde al terremoto de 2014 y no al de 2024, pues la concordancia exacta nos llevó a un artículo del 23 de noviembre de 2014 de BBC Mundo en el que dan cuenta de los heridos y los daños tras el terremoto en Japón. En esa nota, la fotografía lleva el crédito de la agencia de noticias AP y en su leyenda se lee: “Por lo menos 37 viviendas fueron destruidas por el sismo”.

En la galería que circula en Facebook, y que atribuyen falsamente al terremoto y alerta de tsunami del pasado 1° de enero de 2024, también hay una fotografía en la que se ven viviendas y techos desplomados, rodeados de escombros sobre agua y, la parte de una embarcación roja con azul en el borde izquierdo de la imagen, así como un incendio y humo al fondo. Una búsqueda inversa de la imagen en Bing nos llevó a un reporte de la Corporación Radio Televisión Española (RTVE) sobre el terremoto de 2011 en Japón en el que aparece la misma fotografía que estamos verificando, solo que un poco más amplia, por lo que se aprecia el barco completo entre los escombros.

La búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y la coincidencia exacta arrojó, entre los resultados, un artículo de El Siglo de Torreó n, de México , del 13 de marzo de 2011. La nota hace referencia a la alerta nuclear en Fukushima tras la afectación por el terremoto, ocurrido dos días antes. La fotografía aparece con el crédito de la agencia EFE y en su leyenda se lee: “Devastación. En un 'mar' de escombros se convirtió la localidad de Kisenuma en la región de Miyagi, luego del sismo y el tsunami”.

Las otras cuatro fotos de la galería que circula en Facebook (un edificio inclinado sobre sus cimientos; un auto pequeño, color crema, aplastado por una casa; una carretera rota en la que un vehículo negro se dirige al abismo; y una calle empinada fracturada en la que se ve una edificación verde al fondo) sí son recientes y corresponden a la devastación en Japón ocurrida a principios de este 2024 con el terremoto. Lo confirmamos con búsquedas inversas de imágenes en TinEye y Google Lens, cuyos resultados muestran que fueron publicadas a partir del 31 de diciembre de 2023 (por la diferencia horaria de algunos países con Japón) y 1° de enero de 2024.

Para este 6 de enero de 2024, el terremoto ocurrido a inicios de año en Japón había dejado más de 100 fallecidos y 200 desaparecidos.

Conclusión

Están fuera de contexto tres de las fotos de una una galería que circula en Facebook y que supuestamente muestra los efectos del terremoto que sacudió Japón el pasado 1° de enero de 2023. Si bien corresponden a tsunamis o terremotos ocurridos en ese país asiático, las imágenes no son recientes, sino dos de 2011 y una de 2014. Comprobamos el origen de las fotografías a través de búsquedas inversas de imágenes en Google Lens, Yandex, TinEye y Bing. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Envíanos al chat algo que quieres que chequeemos: