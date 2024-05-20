Homicidios, inseguridad y relaciones con EEUU: verificamos el último debate presidencial de México

PUBLICIDAD

En este final de la carrera presidencial para imponerse en los comicios generales del 2 de junio y suceder, así, a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , los aspirantes hicieron afirmaciones verdaderas, pero también otras falsas o sin el contexto necesario. En elDetector verificamos algunas de ellas.

Xóchitl Gálvez a Sheinbaum: “Derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan”.

FALSO

Es falso que Sheinbaum haya sido la responsable del derribo de una iglesia en Tlalpan. Como reconoció la misma alcaldía de esa localidad en redes sociales en 2016 , se derribó parte de una capilla “por error” durante un proceso jurídico sobre un terreno en disputa.

Lo que ocurrió entonces, dijo el consistorio en su comunicado, “es un error que como delegación debemos enmendar, resarciendo daños y acordando con las autoridades católicas el futuro del terreno en disputa”.

Animal Político y AFP Factual , miembros como elDetector de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), desmintieron hace meses desinformaciones sobre esta falsa implicación de Sheinbaum con el derribo parcial de esa iglesia católica. Desde el gobierno de Ciudad de México comentaron a AFP Factual que “no se demolió una iglesia en 2016, se demolió una barda que una iglesia se había apropiado ilegalmente. Se apropiaron de un espacio público para hacer sus ceremonias grandes”.

Claudia Sheinbaum: “En el 2007 había 8,867 homicidios, para el 2018 había 36,000 homicidios (...). En 2023 hubo 29,000”.

FALTA CONTEXTO

Falta contexto a la afirmación de Sheinbaum de que hubo 29,000 homicidios en 2023 en México, porque esos datos se refieren únicamente a los homicidios voluntarios y no a las cifras totales de homicidios.

De acuerdo con el informe “Víctimas de delitos del fuero común 2023”, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el año pasado cerró con 48,966 homicidios. Los homicidios dolosos , en los que de forma consciente y voluntaria se provoca la muerte de otra persona, sí se contabilizan en 29,707, según el mismo informe. No obstante, la candidata usó el dato de los homicidios dolosos sugiriendo que era la cifra global que considera tanto estos como los culposos (los que ocurren de forma imprudente).

Sobre las demás cifras que dio Sheinbaum, en 2007 (primer año de gestión del entonces mandatario Felipe Calderón tras declarar la guerra al narcotráfico ), efectivamente, hubo 8,867 homicidios , pero de tipo doloso, nuevamente.

En cuanto al dato de 2018, último año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, dado por Sheinbaum, nuevamente se trata de una cifra a la que le falta contexto. Dijo que habían ocurrido 36,000 homicidios, cuando en realidad ese año cerró con 51,075. El número que más se acerca a los 36,000 homicidios a los que se refirió la candidata de Morena es el de dolosos, que fue de 33,736.

Jorge Máynez: “En la Ciudad de México, en el último gobierno (...) la tasa de feminicidios aumentó en un 26%”.

VERDAD

Aunque la cifra es tres puntos superior a la mencionada por el candidato, Máynez habla de un aumento de casos frente al discurso oficial que destaca un descenso.

Una verificación de Animal Político publicada en febrero de 2024, que desmiente afirmaciones de Sheinbaum y de su sucesor, Martí Batres, respecto a una reducción del feminicidio en Ciudad de México durante el mandato de ambos (diciembre de 2018-actualidad) ratifica el cálculo del 29% de aumento y hace otras posibles comparaciones entre distintos períodos que igualmente resultan en un alza de ese delito en la capital mexicana.

Xóchitl Gálvez: “Hay 9 millones de personas en pobreza extrema”.

VERDAD

Según los datos más actuales de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (Coneval), que corresponden a 2022, es verdad que 9.1 millones de mexicanos se encuentran en pobreza extrema, como afirmó la candidata por la coalición PRI-PAN-PRD. Esto corresponde al 7.1% de la población.

“El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022: 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022. Lo anterior indica que, el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022”, se lee en el resumen del informe de la Coneval para 2022.

Jorge Máynez: “A Trump, Peña Nieto lo recibió y le hizo campaña”.

FALTA CONTEXTO

Las cartas de invitación fueron luego divulgadas por el gobierno mexicano y su contenido era prácticamente idéntico, según reseñaron medios de comunicación. Sin embargo, contrario a lo que hizo Trump, Clinton declinó reunirse con Peña Nieto en medio de la campaña para las elecciones del 8 de noviembre de 2016.

El encuentro fue muy criticado y considerado como favorable a Trump. Sin embargo, Peña Nieto explicó en un escrito publicado al día siguiente de la reunión con el republicano que era “importante reunirse con ambos candidatos, pero lo era más aún con el Sr. Trump, porque hay cosas que él debía saber en voz del Presidente de México, empezando por el sentir de los mexicanos”, como que “en México nos sentimos agraviados y dolidos por sus pronunciamientos sobre los mexicanos” y, además, “poner en su justa dimensión la importancia que tiene México para los Estados Unidos” en materia económica y aclarar que “la frontera es un desafío conjunto que requiere un enfoque de corresponsabilidad”.

Precisamente respecto al punto de la frontera surgieron discrepancias entre Peña Nieto y Trump inmediatamente después de su encuentro, pues mientras que el entonces candidato republicano dijo que no habían hablado sobre quién pagaría por el muro fronterizo que el estadounidense planteaba construir, el mandatario mexicano aseguró que al inicio de la conversación dejó “claro que México no pagará por el muro”.

Claudia Sheinbaum: “Hoy somos los principales socios comerciales con los EEUU”.

VERDAD

Es verdad que México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos . Claudia Sheinbaum hizo la afirmación en el marco del tercer bloque del último debate presidencial y los datos más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos confirman que para marzo de 2024 México se encontraba en la posición número 1 de intercambio comercial con su vecino del norte con un 15.6% del total, seguido por Canadá con un 14.8%.

Las exportaciones a Estados Unidos desde México, en 2023, superaron las de China y Canadá , quienes eran hasta entonces los principales socios comerciales de Estados Unidos. Entre enero y septiembre de ese año, México incrementó en 4.3% sus exportaciones a EEUU, que sumaron 356,252 millones de dólares, según reportó El Economista.

En el primer bimestre de 2024, México logró una cifra récord de exportaciones a Estados Unidos de 78,287 millones de dólares. Actualmente, los productos que más exporta Estados Unidos de México son autos y autopartes, electrónicos, petróleo y productos agrícolas.