Esos tanques no están “en alerta máxima” en la frontera del Sinaí tras el inicio de la ofensiva de Israel en Rafah: la foto ya circulaba en 2017

La fotografía no tiene relación con el actual conflicto en Gaza.

Es falso que la foto en la que se ven decenas de tanques muestre carros de combate egipcios “en alerta máxima” tras la ofensiva del ejército de Israel contra la ciudad palestina de Rafah , en la Franja de Gaza, iniciada el 6 de mayo, como afirma una publicación en Facebook . La imagen es anterior a la guerra entre Israel y Hamas, por lo que está fuera de contexto.

“Egipto en alerta máxima en el norte del Sinaí después de que Israel iniciara el genocidio en Rafah”, dice el texto que acompaña la fotografía, en la que se ven decenas de tanques con la bandera de Egipto alineados en una zona desértica.

La zona sur de la Franja de Gaza, donde se encuentra Rafah, es fronteriza con la península del Sinaí, que pertenece a Egipto. Ese cruce fronterizo palestino fue tomado el pasado 6 de mayo por el ejército de Israel en el marco del conflicto que mantiene desde octubre de 2023 con el grupo islamista Hamas.

Una foto de al menos 2017

Una búsqueda inversa en Google de la imagen que circula en redes revela que ha sido compartida, al menos, desde julio de 2017. Así lo confirman varias publicaciones, una de las cuales señala que la foto se hizo durante la inauguración de una base militar en la zona del Sinaí por esas fechas. Es decir, la instantánea, aunque real, no es actual ni tiene ninguna relación con la guerra entre Israel y Hamas iniciada en octubre de 2023.

CNN informó en febrero de 2024 que Egipto había reforzado su presencia militar en su lado fronterizo y que desde El Cairo se aseguraba que el tratado de paz que puso fin a la disputa por el Sinaí con Israel tras su firma en 1979 no corre peligro “mientras siga siendo recíproco”. Sin embargo, manifestaba su rechazo a la operación israelí en Rafah y su temor a un colapso de la frontera por el empuje de los habitantes de Gaza asediados, que se calculaba en más de un millón de personas. En los últimos días, la tensión entre ambos países por la presencia israelí en Rafah ha aumentado hasta el punto de que Egipto ha advertido que “podría considerar la posibilidad de rebajar el nivel de las relaciones” con Israel si sigue adelante con su operación en esa localidad, según dijo CNN citando a un funcionario egipcio .

Conclusión

Es falso que esos tanques con la bandera de Egipto que se ven en una foto se encuentren “en alerta máxima” en la zona del Sinaí, fronteriza entre ese país e Israel, tras la entrada del ejército israelí en Rafah, como dice la publicación en redes. Una búsqueda inversa de la imagen en Google arroja varias publicaciones de julio 2017 en las que aparece la misma fotografía. Es decir, ya circulaba seis años antes del inicio del actual conflicto entre Israel y Hamas, por lo que la imagen está fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

