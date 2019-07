Retiran los cargos por homicidio a una mujer de Alabama que perdió su embarazo de 5 meses cuando le dispararon en el vientre

En una conferencia de prensa citada por medios, la fiscal de distrito del condado Jefferson Lynneice Washington —demócrata y la primera mujer negra que se convirtió en fiscal distrital— dijo que desestimó la acusación al revisar los hechos y que no serán tomadas acciones legales a futuro en contra de la mujer por lo ocurrido: "Buscar una acusación, no va en el mejor interés de la justicia". Explicó sin embargo que la decisión no pretendía hacer una crítica al gran jurado que la imputó: "Consideraron que la vida de un niño no nacido había sido terminada violentamente y creyeron que alguien tenía que asumir la responsabilidad".