Los 'Kia Boys': arrestan a un niño de 11 años por delitos graves que van desde robo de autos a un tiroteo

Video Culpan a TikTok por un reto viral relacionado con el robo de autos: Kia y Hyundai, obligados a mejorar su seguridad

Un niño de 11 años fue arrestado por la policía de Albuquerque, Nuevo México, acusado por una ola de crímenes violentos, que van desde robo de autos hasta disparar armas de fuego.

"Es decepcionante ver a un niño de 11 años ser arrestado", dijio en un post en la red social X Harold Medina, jefe de la policía de Albuquerque. "Pero el comportamiento de este individuo armado iba en aumento y era un peligro para la comunidad", agregó.

"Necesitamos hacer algo con respecto a la mezcla tóxica de armas y redes sociales. Los niños necesitan consecuencias", añadió Medina.

El menor fue arrestado la noche del jueves. A pesar de su corta edad, el jefe de policía dijo que era "considerado muy peligroso debido a su uso de un arma de fuego y su escalada de violencia".

Según un reporte del canal local KOB-4, la policía informó que el niño sería miembro de la banda 'Kia Boys', que se dedica, entre otros delitos, al robo de vehículos.

Fue acusado de asalto agravado con un arma mortal, conspiración, disparo hacia o desde un vehículo motorizado, por disparar contra una vivienda ocupada, agresión agravada, posesión ilegal de un arma por parte de un menor, robo no residencial, daño criminal a la propiedad por más de $1,000 y conspiración para cometer un delito grave de cuarto grado.

La policía dio a conocer una cronología de todos los delitos que cometió el menor, desde el pasado 5 de mayo hasta el 1 de junio. Entre estos hechos se encuentra el robo de un auto, arrojar piedras contra una residencia, romper las ventanas y herir a una menor, también un robo comercial y hasta un tiroteo. Los daños superan los $15,000.

"A través de la información de varios testigos, declaraciones de las víctimas y videos de vigilancia, los detectives pudieron identificar al menor y obtener una orden de arresto", dijo la policía en el comunicado.

Quienes son los 'Kia Boys'

Entre los desafíos virales que se comparten por redes sociales, especialmente entre niños y adolescentes, comenzaron a surgir los 'Kia Boys', siguiendo el desafío de robar un Kia o un Hyundai utilizando un método específico de hackeo de la seguridad de estos vehículos y publicarlo en plataformas como TikTok, Snapchat o YouTube.

Aunque surgieron sobre todo en Milwaukee y Columbus, Ohio, la tendencia se ha expandido por todo el país.

Los 'Kia Boys' son en su mayoría menores de edad, niños entre 11 y 15 años, que no roban por dinero, sino por el simple placer de aceptar un desafío y por divertirse. Lo publican en redes sociales. La mayoría no tiene licencia de conducir, pues no tienen la edad requerida, y cuando roban los autos conducen de forma temeraria y muchas veces terminan provocando accidentes, que en algunos casos han llegado a ser mortales.

