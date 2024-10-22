La policía encuentra a cinco personas muertas por un tiroteo en una vivienda en el estado de Washington: un adolescente fue arrestado

Video Joven hispana es asesinada a tiros: su cuerpo fue hallado junto al cadáver de su presunto acosador

Agentes de policía encontraron a cinco personas muertas tras un tiroteo dentro de una vivienda al sureste de Seattle y detuvieron a un adolescente, dijo la policía.

Varias personas llamaron al 911 alrededor de las 5:00 am del lunes para informar sobre un tiroteo en Fall City, estado de Washington, explicó el portavoz de la Oficina del sheriff del condado King, Mike Mellis, en una conferencia de prensa el lunes por la tarde.

Los agentes llegaron de inmediato y detuvieron a un adolescente, mientras que otro que había resultado herido fue llevado a un hospital de Seattle, dijo Mellis. Ambos vivían en la casa, puntualizó.

Los agentes que entraron en la vivienda encontraron los cuerpos de cinco personas. Dos eran adultos y tres fueron descritos como "adolescentes jóvenes".

"Una vez que se descubrieron los cuerpos, claramente entendimos que esta es una escena del crimen de gran importancia", declaró Mellis, y agregó que el tiroteo parece involucrar a miembros de una familia, aunque aún no estaban seguros de cuáles eran sus vínculos de consanguinidad.

“No tengo motivos para pensar que habrá más arrestos”, dijo el policía y agregó que no había más amenazas para la comunidad.



El detenido fue ingresado en el centro de detención juvenil del condado de King. Debe comparecer ante el tribunal para una primera audiencia este martes o el miércoles, puntualizó un portavoz de la Fiscalía del condado en un correo electrónico. El menor podría enfrentar cargos de asesinato en primero o segundo grado, según la oficina del sheriff.

Una declaración enviada por correo electrónico el lunes por la noche por la concejal del condado de King Sarah Perry señala que el tiroteo involucraba a una familia de siete personas.

La sheriff Patricia Cole-Tindall dijo a KING-TV que estaba “muy triste, muy perturbada” al enterarse del tiroteo.

