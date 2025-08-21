¿Están cerca de su liberación Lyle y Erik Menéndez? 7 claves para entender sus audiencias

Video Los hermanos Menéndez son elegibles para libertad condicional: esto se sabe de su nueva sentencia

Lyle y Erik Menéndez tienen previsto comparecer por separado ante el juez de libertad condicional a partir del jueves en California y, dependiendo de los resultados, podrían ser liberados de prisión casi 30 años después de ser condenados por el asesinato de sus padres.

Un panel de funcionarios que revisan su posible libertad condicional evaluará a cada uno de los hermanos por videoconferencia. Comparecerán desde la prisión de San Diego.

En 1995, un jurado condenó a ambos hermanos por los asesinatos de sus padres José y Kitty Menéndez en 1989 dentro de su casa en el área de Los Ángeles. Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996.

Se transformaron en elegibles para una libertad condicional después de que un juez de Los Ángeles redujera sus condenas en mayo de cadena perpetuaa 50 años de prisión.

Aquí, las claves para entender en qué punto está el caso de los hermanos Menéndez:

¿Quiénes son los hermanos Menéndez y qué hicieron?

ARCHIVO - Lyle (izquierda) y Erik Galen Menéndez en un tribunal de Beverly Hills, California, el 14 de mayo de 1990. Imagen Kevork Djansezian/AP



Lyle y Erik Menéndez son hijos de José y Kitty Menéndez. José Menéndez, un ejecutivo cubanoamericano que en su momento fue ejecutivo de RCA Records, trasladó a su familia de Princeton, Nueva Jersey, a California cuando sus hijos eran adolescentes.

El 20 de agosto de 1989, Lyle Menéndez llamó al 911 para denunciar el asesinato de sus padres a tiros en su casa. Ambos hermanos declararon a los investigadores que los asesinatos estaban relacionados con la mafia o con los negocios de su padre. En ese momento, Erik tenía 18 años y Lyle 21.

Con acceso a la riqueza familiar, los hermanos gastaron pequeñas fortunas en relojes Rolex, autos y casas. Pero dos meses después de los asesinatos, Erik Menéndez confesó a su psicólogo que él y su hermano habían asesinado a sus padres.

¿De qué se acusaba a los hermanos Menéndez?

En esta combinación de dos fotografías de fichaje del Departamento de Correccionales de California, se puede ver a Erik Menéndez, a la izquierda, y a su hermano Lyle Menéndez Imagen AP



Fueron arrestados a principios del año siguiente y cada uno fue acusado de asesinato en primer grado. Los hermanos afirmaron que su padre había abusado emocional y sexualmente de ellos desde la infancia. La fiscalía sostuvo que apoderarse del dinero de su padre fue el motivo de los asesinatos de la pareja.

El primer juicio de los hermanos comenzó en 1993. Sus abogados nunca negaron que la pareja hubiera asesinado a sus padres, pero argumentaron que actuaron en defensa propia. Sus juicios resultaron en jurados indecisos.

En 1995, un jurado condenó a ambos hermanos por tres cargos, incluyendo asesinato en primer grado, además de acecho y circunstancias especiales. Fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional en 1996.

Durante años tras su condena, los hermanos presentaron recursos de apelación mientras estaban en prisión. Jueces estatales y federales los denegaron. Los hermanos han recibido educación, participado en clases de autoayuda y creado varios grupos de apoyo para compañeros de prisión.

También pusieron en marcha un proyecto de embellecimiento carcelario inspirado en el enfoque noruego de prisiones, que considera que la rehabilitación rodeada de naturaleza conduce a una reintegración exitosa a la sociedad, incluso para quienes han cometido crímenes terribles.

Con el paso de los años, el caso Menéndez siguió fascinando al público y los jóvenes y apuestos hermanos se convirtieron en una especie de celebridades. Se convirtieron en protagonistas de series de crímenes reales, incluyendo el drama policial de nueve episodios del año pasado, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", en Netflix.

Unas semanas después de su emisión, el entonces fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunció que estaba revisando nuevas pruebas en el caso. El 24 de octubre de 2024, la fiscalía anunció que solicitará al tribunal una nueva sentencia para los hermanos. En mayo de 2025, un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles les concedió una nueva sentencia de 50 años a cadena perpetua, lo que les otorga la posibilidad inmediata de obtener la libertad condicional.

¿Qué considerará la junta de libertad condicional para los Menéndez?

Los hermanos Menéndez junto con su abogada defensora Leslie Abramson. Imagen AP.



Erik y Lyle Menéndez serán evaluados individualmente por un panel de dos o tres oficiales de audiencias de libertad condicional. La audiencia de Erik está programada para el jueves por la mañana. La de Lyle se celebrará el viernes.

La junta evaluará si los hermanos representan un "riesgo irrazonable de peligro para la sociedad" si son liberados, considerando factores como antecedentes penales, motivación del delito, señales de remordimiento, comportamiento en prisión y planes para el futuro, según el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California.

Casi toda la familia Menéndez apoya la liberación de los hermanos. Milton Andersen, tío de los hermanos que se opuso a su liberación, falleció de cáncer en marzo.

¿Podría uno recibir libertad condicional y el otro no?

Lyle (izquierda) y Erik Menéndez salen del tribunal en Santa Mónica, California, el 6 de agosto de 1990. Imagen Nick Ut/ASSOCIATED PRESS



Los hermanos tienen audiencias separadas y serán evaluados de forma independiente. El abogado litigante de Los Ángeles, David Ring, ha dicho que si un hermano era "alborotador" en prisión y el otro no, es concebible que uno permanezca en prisión mientras el otro es liberado. Pero Ring, quien no está involucrado en el caso Menéndez, dijo que eso es poco probable.

¿En cuánto tiempo podrían salir?

Si se les concede la libertad condicional, podrían pasar meses antes de que los hermanos sean liberados.

El asesor legal principal tiene 120 días para revisar el caso. El gobernador demócrata Gavin Newsom tiene 30 días para confirmar o denegar la libertad condicional. Si la aprueba, podrían salir de prisión. Newsom no ha hecho declaraciones que indiquen su postura sobre el caso, pero afirmó durante una conferencia de prensa en mayo que ya ha aprobado y rechazado decisiones de la junta de libertad condicional.

¿Adónde irán si son liberados?

No está claro. Los familiares de los hermanos, que se han pronunciado a favor de su liberación, no han revelado detalles sobre dónde podrían vivir.