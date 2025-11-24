El insólito plan de dos hombres de Texas de tomar una isla del Caribe por la fuerza y convertir a las mujeres y niños en esclavos sexuales

Video Como una zona de guerra: las calles de Haití están militarizadas por enfrentamientos con pandillas

Dos hombres de Texas fueron acusados por un complot que incluía i nvadir una isla del Caribe, próxima a Haití y que pertenece a ese país, asesinar a todos los hombres que viven en ella y tomar a las mujeres y niños como esclavos sexuales, según un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Texas.

Gavin Weisenburg, de 21 años y residente en Allen, y Tanner Thomas, de 20, oriundo de Argyle, fueron acusados la semana pasada de conspiración para asesinar, mutilar o secuestrar en un país extranjero y de producción de pornografía infantil, pues fueron acusados también de persuadir a una persona menor de edad de participar en una conducta sexualmente explícita.

Weisenburg y Thomas pretendían invadir la isla de Gonave, un territorio haitiano de unas 268 millas cuadradas, según Haiti National Trust, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de la biodiversidad en Haití. La isla da nombre al golfo más grande del país, en la costa central, a unas 30 millas al noroeste de Puerto Príncipe, la capital. Según la fiscalía, la isla tiene unos 87,000 habitantes. No está claro por qué los hombres escogieron este territorio para su plan.

La isla de Gonave, en el golfo del mismo nombre, frente a las costas de Haití. Imagen NASA, Public domain, via Wikimedia Commons



Ambos conspiraron para liderar una fuerza expedicionaria a la isla, según la acusación, que afirma que habrían estado trabajando para llevar a cabo el complot al menos desde agosto de 2024 hasta julio de este año. Para ello planeaban comprar un velero, armas de fuego y municiones y reclutar a personas sin hogar del distrito de Columbia para que se sumaran a la expedición y dar un golpe de estado.

Una vez logrado esto, el plan habría sido "asesinar a todos los hombres de la isla para luego convertir a todas las mujeres y niños en sus esclavos sexuales", asegura la parte acusadora.

Entre los preparativos para poner en práctica su proyecto, Weisenburg supuestamente se matriculó en una academia de bomberos en el área de Dallas, para recibir entrenamiento que pudiera ser útil para el ataque a Gonave, aunque no terminó la formación. Luego habría viajado a Tailandia para inscribirse en una escuela de navegación y prepararse para la compra del velero y el viaje a Haití. Por su parte, Thomas incluso llegó a alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, buscando adquirir habilidades militares para la invasión. Según el documento judicial, mientras servía en ese cuerpo cambió su destino a la base aérea de Andrews, en Maryland, buscando facilitar el trabajo de reclutamiento entre la población sin hogar de Washington DC.

También elaboraron planes logísticos y operativos y hasta empezaron a aprender creole, la lengua principal de Haití.



Sin embargo, sus abogados aseguran que se declararán inocentes. David Finn, abogado de Weisenburg, dijo a NPR en un comunicado el domingo que "aunque existe cierta base fáctica limitada en el comunicado de prensa del Gobierno, recuerdo que algo puede ser en parte exacto y, al mismo tiempo, profundamente engañoso”.

Por su parte, el abogado de Thomas, John Helms, dijo a ese mismo medio en un correo electrónico que su equipo lo “defenderá con firmeza de estos cargos”.

De ser declarados culpables de conspiración para asesinar, mutilar o secuestrar en un país extranjero, Weisenburg y Thomas se enfrentan a cadena perpetua en una prisión federal y si son hallados culpables de los cargos de producción de pronografía infantil podrían recibir entre 15 y 30 años de cárcel.

El fiscal federal Ryan Locker está a cargo de la acusación y el caso está siendo investigado por el FBI, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de EEUU y el Departamento de Policía de Celina, precisa el comunicado de la fiscalía.

