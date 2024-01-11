Cambiar Ciudad
Presos

Murieron en una cárcel en Alabama y sus familiares descubrieron que a sus cuerpos le faltaban órganos

Los familiares de Brandon Clay Dotson, quien murió en una prisión estatal en noviembre, presentaron una demanda el mes pasado contra el Departamento Correccional de Alabama alegando que el cadáver se estaba descomponiendo y que le faltaba el corazón cuando fue entregado a la familia. Al documentarse para el caso descubrieron que había otros casos similares.

Por:
Univision y AP
A los cuerpos de dos presos que fallecieron en el sistema penitenciario de Alabama les faltaban el corazón u otros órganos cuando fueron devueltos a su familia, según una demanda presentada ante una corte federal.

Los familiares de Brandon Clay Dotson, quien murió en una prisión estatal en noviembre, presentaron una demanda federal el mes pasado contra el Departamento Correccional de Alabama y otros, alegando que el cadáver se estaba descomponiendo y que le faltaba el corazón cuando sus restos fueron devueltos a su familia.

En un expediente judicial sobre el caso la semana pasada, la hija de Charles Edward Singleton, otro recluso fallecido, dijo que al cuerpo de su padre le faltaban todos los órganos internos cuando fue devuelto en 2021.

Lauren Faraino, abogada que representa a la familia de Dotson, dijo por correo electrónico el miércoles que la experiencia de varias familias muestra que esto es "absolutamente parte de un patrón".

¿Cómo descubrieron la falta de órganos?

Dotson, de 43 años, fue encontrado muerto el 16 de noviembre en el Centro Correccional de Ventress. Su familia, sospechando que podía haber algo rar en su muerte, c ontrató a un patólogo para que hiciera una segunda autopsia y este descubrió que le faltaba el corazón, según la demanda. Su familia presentó una demanda para averiguar por qué le quitaron el corazón y que se lo devolvieran.

“El escandaloso e inexcusable maltrato del cuerpo del fallecido por parte de los acusados equivale a una violación reprensible de la dignidad humana y la decencia común”, afirma la demanda, y agrega que “su atroz mala conducta es nada menos que un grave robo y mutilación”.

La familia de Dotson, mientras buscaba información sobre lo que le sucedió a su corazón, descubrió que otras familias habían tenido experiencias similares, dijo Faraino.

La situación que involucra el cuerpo de Singleton se menciona en documentos judiciales presentados por la familia de Dotson la semana pasada. En los documentos, la hija del recluso, Charlene Drake, escribe que una funeraria le dijo que el cuerpo de su padre fue llevado "sin órganos internos" después de su muerte mientras estaba encarcelado en 2021.

Ella escribió que el director de la funeraria le dijo que “normalmente los órganos están en una bolsa que se coloca nuevamente en el cuerpo después de una autopsia, pero Charles fue llevado a la funeraria sin órganos internos”.

¿Dónde están los órganos?

Un juez federal celebró una audiencia en el caso Dotson la semana pasada. El medio Al.com informó que la audiencia no proporcionó respuestas sobre la ubicación del corazón.

La demanda presentada por la familia de Dotson sostenía que el corazón podría haber sido retenido durante una autopsia estatal con la intención de donarlo a la facultad de medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham con fines de investigación.

Los abogados de la universidad dijeron que se trataba de una “especulación descarada” y escribieron en un expediente judicial que la universidad no realizó la autopsia y nunca recibió ninguno de los órganos de Dotson.


Relacionados:
Presos Criminalidad y JusticiaMuertesAlabamaMedicina

