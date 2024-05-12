Cambiar Ciudad
Criminalidad y Justicia

Dos bebés gemelos aparecieron muertos en la basura en 2003: la madre fue ahora condenada a 20 años de cárcel

Tras ser arrestada 17 años después de los hechos, después de que la policía reabriera el caso para emplear con éxito la genealogía genética, Antoinete Briley confesó su responsabilidad por la muerte de los bebés y contó cómo se deshizo de sus cuerpos.

Por:
Univision
Video Mujer confiesa que mató a su bebé y lo tiró a un pozo para que su esposo no descubriera la infidelidad

Antoinette Briley, una mujer de 44 años, de Holland, Michigan, se declaró culpable esta semana de cargos de asesinato y fue juzgada a 20 años de prisión por haber matado a sus bebés gemelos recién nacidos en 2003.

Los cuerpos de los bebés fueron descubiertos el 6 de junio de 2003 por un empleado de manejo de residuos que vaciaba contenedores de basura de un callejón. Las autopsias revelaron que l os niños habían nacido con vida y murieron por asfixia poco después. Uno de ellos aún tenía la placenta adherida.

La Oficina del médico forense dictaminó que sus muertes fueron homicidios, pero la investigación no logró dar entonces con el autor del crimen, detalló en un comunicado esta semana la Oficina del sheriff del condado County de Illinois, que llevó el caso.

En 2018 esa oficina reabrió el caso de los bebés para utilizar muestras de ADN de evidencias que se habían recuperado de la escena, buscando identificar a la madre de los niños a través de la genealogía genética.

Antoinete Briley.
Antoinete Briley.
Imagen Oficina del sheriff del condado Cook

A partir de una exhaustiva investigación, la policía logró identificar a Briley como posible madre biológica de los niños. Los detectives viajaron a Holland, Michigan, de donde es la mujer, y obtuvieron un objeto desechado que contenía su ADN. Los resultados dieron que el ADN de la mujer estaba fuertemente asociado al de los bebés.

Tras seguirla un buen tiempo, el 3 de diciembre de 2020 agentes de la oficina del sheriff del condado County supieron que Briley estaba en su territorio y la arrestaron. Tras ser detenida, confesó su responsabilidad por la muerte de los niños y cómo se deshizo de sus cuerpos. Al día siguiente, la oficina del fiscal del condado la acusó de dos cargos de homicidio en primer grado, detalló el comunicado.

Cómo ocurrieron los hechos

Poco después de su arresto, la policía dijo en una conferencia de prensa que la mujer tenía entonces 24 años. Dio a luz a los gemelos en una bañera en casa de su abuelo, estando sola. Entonces entró en pánico y no sabía qué hacer con los bebés, que lloraban, así que decidió ponerlos en una bolsa para conducir hasta un hospital cercano.

Pero según las autoridades, en el camino se encontró un bote de basura y se detuvo. Sacó a los bebés de la bolsa de lona y los puso dentro del contenedor y volvió a la casa. Luego se deshizo de la bolsa y siguió con su vida.

La mujer, que actualmente tiene una hija, se declaró culpable del doble asesinato en el Tribunal de Bridgeview y fue sentenciada a 20 años en el Departamento Correccional de Illinois.

