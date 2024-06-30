Cadena perpetua para un hombre de Arizona que mató de hambre a su hijo de 6 años

Video 6 años y solo 18 libras: niño latino murió por desnutrición encerrado por sus padres en un armario sin comida

Un hombre del norte de Arizona ha sido sentenciado a cadena perpetua por condenas que incluyen asesinato en primer grado por la muerte por inanición de su hijo de 6 años en 2020, según procedimientos judiciales citados por la agencia AP.

Un juez del condado de Coconino condenó el viernes a Anthony Martínez, de 28 años, a cadena perpetua por asesinato, con sentencias de prisión adicionales por condenas de abuso infantil y secuestro por el abuso del niño fallecido y de un hermano mayor.

Además, se agregaron sentencias acumuladas de tres años de prisión en dos condenas por agresión agravada, las cuales pueden cumplirse simultáneamente o acreditarse contra el tiempo cumplido.

Arizona Daily Sun informó que Martínez se negó a hablar durante la audiencia judicial, pero escribió una carta a sus hijos que fue leída en voz alta por un abogado defensor, disculpándose “por todas las cosas por las que les hice pasar”.

El juez Ted Reed citó factores agravantes al sentenciar a Martínez y describió los crímenes como especialmente atroces y crueles mientras Martínez estaba en una posición de confianza como padre de los niños. El juez también reconoció que Martínez sufrió una infancia traumática y que no tenía condenas por delitos graves anteriores.

Un castigo mortal

Las autoridades dicen que el niño que murió, Deshaun Martínez, fue encerrado en el pequeño armario de un dormitorio 16 horas al día durante un mes con su hermano mayor como castigo por robar comida en la casa por la noche mientras sus padres dormían.

La autopsia mostró que el niño pesaba solo 18 libras (8.1 kilogramos) cuando murió, muy por debajo del promedio para su edad. La forma de muerte fue catalogada como homicidio.

La madre del niño, Elizabeth Archibeque, se declaró culpable de asesinato en primer grado y abuso infantil y fue condenada en julio de 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

