Dos arrestos tras el hallazgo del cuerpo de una niña enterrado en cemento y el de un niño en una maleta

Dos personas fueron arrestadas por presuntamente haber asesinado a dos niños en Colorado, cuyos restos fueron encontrados en un contenedor lleno de concreto y en una maleta en un auto, informaron las autoridades.

Corena Rose Minjarez, de 36 años, fue arrestada el viernes y Jesús Domínguez, de 35, el domingo, informó el Departamento de Policía de Pueblo, Colorado, en su cuenta de Facebook.

Los acusados enfrentan cargos de asesinato y abuso de un cadáver, después de que las autoridades encontraran en enero los restos de una niña en un contenedor de metal lleno de concreto y, luego, los de un niño dentro de una maleta en el baúl de un auto abandonado.

Los restos de la niña fueron encontrados en una unidad de almacenamiento. El lugar estaba siendo desalojado pues quienes lo usaban habían dejado de pagar el alquiler. El contenedor de metal relleno de concreto parecía sospechoso, por lo que se produjo una llamada a la policía, que descubrió el cuerpo de la niña.

Al abrirse una investigación, la policía comenzó a buscar a dos menores vistos por última vez en el verano de 2018, Jesús Domínguez Jr. y Yesenia Domínguez. Sin embargo, la desaparición de los niños no había sido denunciada.

Jesús Domínguez y Corena Minjarez. Imágenes compartidas por la Policía de Pueblo, Colorado. Imagen Departamento de Policía de Pueblo/Facebook



Tras descubrir el cuerpo de la pequeña, el pasado 6 de febrero, la policía localizó un vehículo que pertenecía a Corena Minjarez en un depósito de chatarra local. Cuando lo registraron encontraron los restos de un niño en una maleta.

Finalmente, esta semana, los resultados de las pruebas de ADN confirmaron que los restos de ambos menores pertenecen a Yesenia y Jesús Domínguez.

Aunque llevan el mismo apellido que uno de los detenidos, las autoridades no han esclarecido por el momento qué relación tenían los niños con los dos sospechosos. Ambos permanecen detenidos con una fianza de $2 millones. Sus audiencias judiciales están programadas para el miércoles.

