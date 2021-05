“Siniestras farmacéuticas”: la superpoderosa industria convertida en blanco de teorías de conspiración

Pandemia: denunciantes con negocio propio

Pero no todo es tan puro y orgánico como parece.

Pero no es el único. El documento de Cornell también señala al Dr. Joseph Mercola, “un curandero antivacunas que ha sido prohibido en Google por el comercio basado en información errónea, que afirma que las vitaminas -y muchos otros productos que vende- pueden curar o prevenir el covid. Natural News, otro sitio conspirador, vende todo tipo de píldoras, pociones y equipo de supervivencia. Estos conspiradores dependen de su mercado para hacer que las personas crean que la medicina basada en evidencia (es decir, la medicina convencional) no funciona y es un complot de las grandes compañías farmacéuticas para enfermarnos. Las conspiraciones que involucran a las Big Pharma son un elemento básico en las narrativas de los antivacunas, por lo que no es sorpresa que hayan transmutado a la era del coronavirus”.