“La tierra es plana”: la teoría que nos devuelve 15 siglos

Si usted no los conoce puede que sus propuestas le parezcan una broma. Pero nada más lejano. Ellos son inequívocos. Afirman haber descubierto un gran engaño y no están dispuestos a seguirlo tolerando. Estados, instituciones científicas y hasta la NASA han formado parte del complot. Y, una vez más, ha llegado la oportunidad de denunciarlo: “La Tierra nunca ha sido esférica, ni - mucho menos - tiene movimiento alguno. Vivimos en un mundo plano y estático”.

Los grupos que tenían esta creencia siempre existieron, pero ahora con las redes se nutren y retroalimentan con libros, infografías, videos y teorías que les reafirman la misma tesis: el planeta en que vivimos es como una platabanda que no gravita en ninguna dirección. No existen las órbitas ni hay anversos (noche de un lado, día del otro). La existencia ocurre en una especie de alfombra mágica, pero que, a diferencia de la de los mitos árabes, no vuela.