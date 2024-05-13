Cambiar Ciudad
Es falso que la candidata mexicana Claudia Sheinbaum propone “cerrar la Basílica de Guadalupe”

Al chatbot de elDetector en WhatsApp, nos llegó un mensaje en el que afirman que la aspirante a la presidencia de México declaró que cerraría el templo más importante para los mexicanos, pero no es así. Te lo contamos. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
Sheimbaum no ha dicho que cerrará el templo más importante para los mexicanos.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / Manuel Velásquez - Getty Images / captura de Facebook.

“Excélsior. Propone Claudia Sheinbaum cerrar la Basílica de Guadalupe”, se lee en un mensaje que recibimos como consulta al chatbot de elDetector en WhatsApp y que se difunde también en Facebook. La afirmación se sustenta en unas supuestas declaraciones que la candidata a la presidencia por el partido oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, ofreció a Excélsior, un periódico de circulación nacional en México, el 1° de abril de este año.

Pero se trata de una falsedad, como comprobamos al revisar la propuesta del programa de gobierno de Sheinbaum y declaraciones suyas, así como con el desmentido por parte del director editorial de Excélsior que asegura que ese medio no publicó que la candidata busca cerrar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Con una búsqueda con palabras clave en Google no hallamos ninguna noticia publicada por Excélsior ni por otro medio reconocido sobre el supuesto anuncio de Sheinbaum de “cerrar la Basílica de Guadalupe”. En contraste, sí encontramos una verificación de AFP Factual, miembro de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) al igual que elDetector, en la que se cita al director editorial de Excélsior, Manuel Velásquez Mares, quien le dijo a la agencia de noticias que el contenido que circula en redes, atribuido al periódico, es falso. “Ni en Excélsior ni en ningún medio de Grupo Imagen [al que pertenece el periódico] se publicó tal información”, aseguró.

Desde elDetector revisamos el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum, publicado en su página web. Titulado “100 pasos para la transformación”, el texto no hace referencia (como confirmamos con una búsqueda avanzada) a nada sobre la Basílica y la única mención de la palabra Guadalupe es para aludir al primer presidente de México, Guadalupe Victoria.

El 2 de abril de 2024, Sheinbaum publicó en su página de Facebook un video en el que afirma que es absolutamente falsa la afirmación de que va a mandar a cerrar ese templo. “La Basílica de Guadalupe, pues, es quizás el centro religioso no solamente más importante de nuestro país, sino de América Latina y quizás del mundo; y además, la devoción a la Virgen de Guadalupe de nuestro pueblo, pues, es enorme. Ya no saben qué inventar para afectarnos. Es una noticia falsa”.

Más recientemente, la candidata por el partido oficialista Morena publicó un video en sus redes sociales y en su canal de YouTube en el que reitera que es falso. “Absurdo. ¿En qué cabeza cabe? Obviamente es falso, falso, falso, falso, falso. No crean en estas fakes news”, agregó en la grabación difundida el 7 de mayo de 2024.

Sheinbaum ha manifestado que creció sin religión, pero ha sostenido encuentros con la Iglesia católica para pedir, por ejemplo, que ayuden a combatir las causas del crimen.

Desde elDetector escribimos al equipo de prensa de Claudia Sheinbaum, pero al momento de publicar esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falso que Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México por el partido oficialista Morena, propuso cerrar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y que esa declaración haya sido recogida por el diario mexicano Excélsior. En su programa de gobierno no hay ninguna referencia a esa basílica ni a la Virgen de Guadalupe. La propia Sheinbaum ha desmentido en sus redes sociales la afirmación que circula en redes. También el director editorial de Excélsior negó que se publicara la supuesta declaración de la candidata en su diario. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

