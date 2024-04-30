La candidata presidencial de México Claudia Sheinbaum no es extranjera, como dicen en redes

Sheinbaum cumplió con los requisitos de ley para ser candidata, que incluyen el ser mexicana por nacimiento.

“Claudia Sheinbaum nadamás [sic] plagió su acta de nacimiento. Nació en Bulgaria en 1957 y fue registrada falsamente como mexicana en 1962 en la CDMX”, se lee en una publicación en Facebook , pero es falso que la candidata por el partido oficialista Morena a las elecciones presidenciales de México del 2 de junio sea extranjera.

Documentos oficiales comprueban que la aspirante presidencial nació en México y es de padres mexicanos. Sheinbaum compartió su partida de nacimiento en X (antes Twitter) y el Instituto Nacional Electoral (INE) de México confirmó, en febrero de este año, que cumplía con los requisitos de ley para aspirar a la presidencia de ese país, entre los que se incluye ser mexicano de nacimiento e hijo de padre o madre mexicanos.

En medio de la carrera presidencial de México , se ha difundido la falsedad de que Claudia Sheinbaum nació en Bulgaria y no en México. La afirmación ya circulaba en el pasado. En 2023, de hecho, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México publicó su partida de nacimiento en X, con un mensaje que dice: “Bájenle a sus especulaciones, ahí les va de nuevo mi acta de nacimiento. Soy 100% mexicana, orgullosamente hija de padres mexicanos”.

En el documento publicado por Sheinbaum se lee que nació el 24 de junio de 1962, en la Ciudad de México, presentada por Carlos Sheinbaum y Annie Pardo, ambos de nacionalidad mexicana. El registro se hizo en el municipio Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México (antes de 2016, Distrito Federal ), dos días después del nacimiento, es decir, el 26 de junio de 1962, en la oficialía 0009, libro 31, número de acta 311.

El acta de nacimiento presentada por Sheinbaum muestra la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es un código integrado por letras y números que identifica a cada una de las personas que residen en México (nacionales y extranjeras), así como a los mexicanos en el exterior.

Con esa clave, desde elDetector pudimos comprobar en el Registro Nacional de Población de México (Renapo) que los datos del acta coinciden con lo que presentó en X la candidata. También coinciden al hacer la búsqueda de la partida de nacimiento en el portal del gobierno de México .

Para la inscripción de una candidatura presidencial, el artículo 82 de la Constitución mexicana establece una serie de requisitos. Entre los primeros están: “I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años. II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días no interrumpe la residencia”.

Mexicana de origen judío

De acuerdo con TV Azteca , el apellido Sheinbaum no es de los más comunes en México. La aspirante por el partido Morena ha dicho públicamente que tiene origen judío , pues sus abuelos llegaron a México en el siglo XX, durante la migración judía a México, en medio de la Segunda Guerra Mundial.

En un video de YouTube publicado por el Diario Judío México e Internacional, Sheinbaum explicó en 2018, cuando era aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que “evidentemente, conocen mis apellidos: Claudia Sheinbaum Pardo [ ]. Ambos son de origen judío. Mis abuelos paternos migraron a principios del siglo XX, originarios de Lituania. Del lado materno, mis abuelos son sefardíes, o eran, porque ya fallecieron, migraron de Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial. Yo crecí, con mis padres, mi madre y mi padre ya nacidos en México. Crecí en realidad sin religión, así me educaron mis padres, pero evidentemente la cultura se trae en la sangre”, explicó.

Además de la afirmación de que Sheinbaum es extranjera, la publicación en redes sociales señala erróneamente que nació en Bulgaria. Reuters, miembro al igual que elDetector de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), en 2023 verificó una afirmación similar sobre su nacionalidad. Hizo una consulta al Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Públicas de Bulgaria, que tiene a su cargo la Dirección General del Registro Civil y Servicios Administrativos, y le respondieron entonces a la agencia de noticias que “no hay información sobre una persona llamada Claudia Sheinbaum Pardo ni Claudia Sheinbaum “Pardov” (apellido que usan ciertas publicaciones, según Reuters).

Conclusión

Es falso que Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de México por el partido oficialista Morena, sea extranjera como afirman publicaciones en Facebook. Documentos oficiales, así como la inscripción de su candidatura, que cumplió todos los requisitos de ley (incluido ser mexicana de nacimiento e hija de padre o madre mexicanos), dan cuenta de que Sheinbaum es mexicana, no búlgara. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

