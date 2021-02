El discurso antiinmigrante complica la vacunación en los estados del sur

Davis reconoció el desafío que plantea esto en un estado como Texas, donde la plataforma estatal del Partido Republicano pide la expulsión inmediata de todos los "extranjeros ilegales". Como otros directores de clínicas en muchos estados del sur, Davis dijo que implementar planes de vacunación en las comunidades inmigrantes es una política de “don’t ask, don’t tell ("no preguntar, no decir").