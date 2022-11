Lo que los hispanos y otras minorías deben saber sobre el covid persistente

"Tengo un seguro privado, soy económicamente muy privilegiada. Y aun así he tenido que luchar con uñas y dientes para que me creyeran, para que me hicieran los diagnósticos esenciales y para que me dieran tratamiento para controlar mis síntomas. No puedo ni imaginarme alguien que sea un trabajador esencial, un padre soltero o un inmigrante que incluso puede que no tenga seguro médico", dijo Vázquez.