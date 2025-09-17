Las revelaciones más preocupantes ante el Senado de Susan Monarez, la directora de los CDC despedida por Kennedy Jr.

Video El duro interrogatorio a Kennedy en el Senado por su política antivacunas: lo llamaron "charlatán"

El sistema de salud pública de Estados Unidos se dirige hacia una situación muy peligrosa bajo el liderazgo de Robert F. Kennedy Jr., advirtió este miércoles en el Senado tras su despido la exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Susan Monarez.

Al describir la extraordinaria agitación dentro de las agencias de salud del país, Monarez y la exdirectora médica de los CDC, Debra Houry, afirmaron que Kennedy —un veterano escéptico de las vacunas— y sus asesores políticos rechazaron repetidamente los datos que respaldan la seguridad y eficacia de las vacunas.

Las declaraciones de Monarez, quien apenas duró 29 días en el puesto y que dio paso a la renuncia de otros altos cargos de la agencia, plantearon serias dudas —incluso entre algunos republicanos— sobre el compromiso declarado de Kennedy de emplear la "ciencia de referencia" para desarrollar directrices de salud pública, incluyendo el calendario de vacunación nacional.

Su testimonio se presentó justo un día antes de que un panel de vacunación considere cambios importantes en las vacunas de rutina recomendadas para los niños del país.

A pesar de sus preocupaciones, algunos republicanos siguieron poniendo en duda la versión de Monarez sobre sus intercambios de opinión con Kennedy, a quien le dieron su firme apoyo.

"Recuperaremos la confianza de los estadounidenses y reenfocaremos a los CDC en su misión principal", se limitó a decir Kennedy mediante una publicación en X.

El presidente Donald Trump había nominado a Monarez, una científica con una larga trayectoria en el gobierno federal, tras retirar a su primera elección, el excongresista republicano Dave Weldon, quien fue criticado por sus opiniones sobre las vacunas y el autismo.

Estas son algunas de las revelaciones de Monarez ante el comité de Salud del Senado este miércoles:

Monarez asegura haber sido despedida por negarse a aprobar nuevas recomendaciones de vacunas y despedir a funcionarios de los CDC

Monarez afirmó que su destitución se debió tanto a su negativa a aprobar nuevas recomendaciones de vacunación sin evidencia científica como a su renuencia a destituir sin causa a altos funcionarios de carrera de los CDC.

La exdirectora declaró que Kennedy le dio un ultimátum: “Preaprobar” las nuevas recomendaciones de vacunas de un panel asesor de los CDC, que Kennedy ha formado con algunos expertos médicos que dudan de la seguridad de las vacunas, o ser despedida.

Según su testimonio, Kennedy le dijo que si no accedía a hacerlo y a despedir a los funcionarios, “debía renunciar”.

Kennedy ha negado las acusaciones de Monarez, quien asegura que el secretario de Salud ordenó la aprobación automática de recomendaciones de vacunación desde su oficina, pero ha reconocido que sí exigió despidos.

Kennedy quiere cambiar el calendario de vacunación infantil "sin evidencia científica ni datos"

Monarez dijo que cuando le pidió al secretario de Salud datos o evidencia científica para respaldar su solicitud de cambiar el calendario de vacunación infantil, él no le aportó nada.

“Respondí que no podía aprobar previamente las recomendaciones sin revisar las pruebas y que no tenía motivos para despedirme”, declaró Monarez a los senadores.

Añadió que Kennedy le dijo que "hablaba con el presidente todos los días sobre cambiar el calendario de vacunación infantil".

El senador republicano Bill Cassidy, médico que preside el poderoso comité de Salud, escuchó atentamente mientras Monarez y Houry describían las conversaciones con Kennedy y sus asesores.

"Para ser claros, dijo que no había evidencia científica ni datos, pero ¿aun así esperaba que cambiaran el calendario?", preguntó Cassidy.

El senador republicano, quien se postula para la reelección el próximo año, elogió cuidadosamente a Trump por su compromiso con la promoción de políticas de salud, pero dejó claro que le preocupaban las circunstancias que rodearon la destitución de Monarez.

"Enfermedades prevenibles regresarán" a EEUU, según Monarez

Monarez declaró a los senadores que enfermedades infecciosas mortales como la polio podrían estar a punto de resurgir de forma devastadora si el secretario de Salud y su equipo continúan su campaña pública contra las vacunas rutinarias.

"Creo que las enfermedades prevenibles regresarán, y creo que nuestros niños sufrirán daños innecesarios", aseguró.

Los asesores políticos de Kennedy descartaron datos científicos porque podrían justificar mantener la vacuna contra hepatitis B

Por su parte, Houry describió haber tenido conversaciones similares con el personal político de Kennedy, quien, según ella, desempeñó un papel sin precedentes en la preparación de materiales para las reuniones del panel asesor de vacunas de los CDC.

Houry dijo que le pidió a un asesor político que proporcionara datos sobre la vacuna contra la hepatitis B para que el panel asesor de los CDC los pudiera analizar.

Se espera que el panel considere el jueves si los recién nacidos deben recibir la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna se administra a los recién nacidos para prevenir la propagación de esta enfermedad mortal de la madre.

Sin embargo, el asesor político de Kennedy descartó los datos por considerarlos sesgados, ya que podrían justificar mantener la vacunación en el calendario, según declaró Houry.

"¿Sugiere que querían eliminar la dosis al nacer, pero temían que sus datos indicaran que debían mantenerla?", preguntó Cassidy.

Monarez reconoció estar "nerviosa" por la próxima reunión del panel de vacunas

El panel asesor de vacunas de los CDC comienza su sesión de dos días en Atlanta este jueves para discutir las vacunas contra covid-19 y hepatitis B, así como la vacuna combinada triple vírica (MMR) y la varicela.

No está claro cómo votará el panel sobre las recomendaciones, aunque sus miembros han expresado dudas sobre la necesidad de administrar vacunas contra la hepatitis B a los recién nacidos y han sugerido que las recomendaciones sobre covid-19 deberían ser más restrictivas.

El director de los CDC debe avalar estas recomendaciones antes de que se hagan oficiales.

El subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O'Neill, quien ahora se desempeña como director interino de los CDC, será responsable de ello.

"Estoy muy nerviosa", reconoció Monarez sobre la próxima reunión.

