El brote de norovirus a bordo de un crucero de Royal Caribbean que dejó un centenar de contagiados

Un brote de norovirus afectó a más de 90 personas a bordo del crucero ‘Serenade of the Seas’ operado por Royal Caribbean, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) este martes.

De acuerdo con un reporte, 94 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación presentaron síntomas asociados con la infección gastrointestinal, incluyendo vómitos y diarrea.

El crucero, que realiza un viaje de 13 noches, partió de San Diego el 19 de septiembre y tiene previsto llegar a Miami el jueves 2 de octubre.

De acuerdo con el comunicado de los CDC, Royal Caribbean implementó de inmediato protocolos de limpieza intensiva, incluyendo la desinfección de áreas comunes y cabinas, además del aislamiento de los pasajeros afectados para reducir la propagación del virus.

Los CDC señalaron que, aunque el brote no ha causado hospitalizaciones graves, los síntomas son debilitantes y requieren atención para evitar complicaciones, especialmente en personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es un virus muy contagioso que provoca vómitos y diarrea y puede propagarse rápidamente en ambientes cerrados como los cruceros.

Comúnmente se le llama "gripe estomacal" o "virus del estómago". Sin embargo, la enfermedad no está relacionada con la gripe. La gripe está causada por el virus de la influenza. El norovirus causa gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago o los intestinos.

La mayoría de las personas enfermas por norovirus mejoran en un plazo de uno a tres días, pero pueden seguir propagando el virus unos días después, dicen los CDC.

