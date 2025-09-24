Aumentan las infecciones por bacterias 'pesadilla' resistentes a fármacos, alertan los CDC

Las tasas de infección por bacterias 'pesadilla' resistentes a los medicamentos aumentó casi un 70% entre 2019 y 2023, según un nuevo informe de científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Las bacterias difíciles de tratar debido al llamado gen NDM fueron las principales responsables del aumento, escribieron investigadores de los CDC en un artículo publicado este lunes en Annals of Internal Medicine.

Solo dos antibióticos funcionan contra esas infecciones, y estos medicamentos son costosos y deben administrarse por vía intravenosa, señalaron.

Las bacterias con este gen se consideraban anteriormente como poco usuales, vinculadas a un pequeño número de pacientes que habían recibido atención médica en el extranjero.

Aunque las cifras siguen siendo bajas, la tasa de casos en Estados Unidos se multiplicó por más de cinco en los últimos años, informaron los investigadores.

“El aumento de las NDM en Estados Unidos representa un grave peligro y es muy preocupante”, dijo a la agencia AP David Weiss, investigador de enfermedades infecciosas en la Universidad de Emory, en un correo electrónico.

Es probable que muchas personas sean portadoras no reconocidas de estas bacterias resistentes, lo que podría provocar su propagación comunitaria, advirtieron los científicos de los CDC.

Esto podría verse reflejado en consultorios médicos de todo el país, ya que infecciones consideradas rutinarias, como las infecciones del tracto urinario, podrían volverse más difíciles de tratar, explicó la doctora Maroya Walters, una de las autoras del informe.

¿Por qué estas bacterias se vuelven resistentes a los medicamentos?

La resistencia a los antimicrobianos ocurre cuando gérmenes como bacterias y hongos desarrollan la capacidad de resistir los medicamentos diseñados para eliminarlos.

El uso indebido de antibióticos ha sido un factor clave en este aumento: las recetas innecesarias o los tratamientos con antibióticos que no fueron completados y no lograron matar a los gérmenes los hicieron más fuertes.

En los últimos años, los CDC han llamado la atención sobre las bacterias 'pesadilla' resistentes a una amplia gama de antibióticos, incluidos las carbapenémicos, considerados el último recurso para tratar infecciones graves.

Así aumentaron los casos de infecciones con bacterias resistentes a los medicamentos

Los investigadores recopilaron datos de 29 estados que realizan las pruebas y los reportes necesarios sobre bacterias resistentes a carbapenémicos.

Contaron 4,341 casos de infecciones bacterianas resistentes a carbapenémicos en esos estados en 2023, de las cuales 1,831 eran del tipo NDM. Los investigadores no especificaron cuántas de las personas infectadas murieron.

La tasa de infecciones resistentes a carbapenémicos aumentó de menos de 2 por cada 100,000 personas en 2019 a más de 3 por cada 100,000 en 2023, un aumento del 69%. Pero la tasa de casos con NDM pasó de alrededor de 0.25 a aproximadamente 1.35, lo que representa un aumento del 460%, señalaron los autores.

Un investigador ajeno al estudio dijo que este aumento probablemente está relacionado con la pandemia del covid-19. “Sabemos que hubo un gran aumento en el uso de antibióticos durante la pandemia, por lo que esto probablemente se refleja en el incremento de la resistencia a los medicamentos”, explicó en un correo electrónico el doctor Jason Burnham, investigador de la Universidad de Washington.

El conteo de los CDC representa solo una parte del panorama. Muchos estados no están realizando pruebas completas ni reportando casos. Incluso en los estados que sí lo hacen, los casos suelen presentarse entre pacientes hospitalizados lo suficientemente enfermos como para justificar pruebas específicas. Además, muchos hospitales no cuentan con la capacidad necesaria para detectar ciertas formas de resistencia genética.

Los investigadores de los CDC no disponían de datos de algunos de los estados más poblados, incluidos California, Florida, Nueva York y Texas, lo que significa que el número total de infecciones en Estados Unidos “está definitivamente subestimado”, señaló Burnham.

Este no es el primer estudio que informa un aumento. Un informe de los CDC publicado en junio ya había señalado un incremento en los casos de NDM en la ciudad de Nueva York entre 2019 y 2024.

