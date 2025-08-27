Despiden a la directora de los CDC, Susan Monarez, tras solo unas semanas en el cargo

Video En un minuto: Entran en vigor aranceles del 50% que Trump impuso a India

El Departamento de Salud y Servicio Humanos despidió este miércoles a Susan Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), a solo unas semanas de asumir el cargo.

"Le agradecemos su dedicación al servicio del pueblo estadounidense", publicó el Departamento de Salud en redes sociales.

El presidente Donald Trump había nominado a Monarez, una científica con una larga trayectoria en el gobierno federal, tras retirar a su primera elección, el excongresista republicano Dave Weldon, quien fue criticado por sus opiniones sobre las vacunas y el autismo.

Monarez fue confirmada en julio.