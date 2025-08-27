Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Despiden a la directora de los CDC, Susan Monarez, tras solo unas semanas en el cargo

El presidente Donald Trump había nominado a Monarez, una científica con una larga trayectoria en el gobierno federal, tras retirar a su primera elección, el excongresista republicano Dave Weldon, quien fue criticado por sus opiniones sobre las vacunas y el autismo.

Por:
Univision
Video En un minuto: Entran en vigor aranceles del 50% que Trump impuso a India

El Departamento de Salud y Servicio Humanos despidió este miércoles a Susan Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), a solo unas semanas de asumir el cargo.

Más sobre Estados Unidos de América

Reportan el primer caso de un humano infestado por el gusano barrenador en EEUU
3 mins

Reportan el primer caso de un humano infestado por el gusano barrenador en EEUU

Salud
Qué es la peste: la enfermedad que ha dejado un muerto en Arizona y un contagiado en California este año
4 mins

Qué es la peste: la enfermedad que ha dejado un muerto en Arizona y un contagiado en California este año

Salud
Estas son las recomendaciones de 2025 de la American Heart Association si padeces (o quieres evitar) la hipertensión arterial
4 mins

Estas son las recomendaciones de 2025 de la American Heart Association si padeces (o quieres evitar) la hipertensión arterial

Salud
Cómo lograr que tus hijos se duerman temprano para el regreso a clases tras los desvelos de las vacaciones
3 mins

Cómo lograr que tus hijos se duerman temprano para el regreso a clases tras los desvelos de las vacaciones

Salud
Qué riesgos tiene cargar tus datos de salud en el nuevo sistema digital que Trump quiere crear junto a grandes empresas tecnológicas
4 mins

Qué riesgos tiene cargar tus datos de salud en el nuevo sistema digital que Trump quiere crear junto a grandes empresas tecnológicas

Salud
Reportan una muerte por peste neumónica en Arizona: qué es y qué causa esta inusual infección pulmonar
2 mins

Reportan una muerte por peste neumónica en Arizona: qué es y qué causa esta inusual infección pulmonar

Salud
EEUU registra el mayor número de casos de sarampión en tres décadas y Texas representa el 60% de los casos
3 mins

EEUU registra el mayor número de casos de sarampión en tres décadas y Texas representa el 60% de los casos

Salud
EEUU aprueba el uso del lenacapavir, la primera inyección preventiva contra el VIH que solo requiere dos dosis al año
3 mins

EEUU aprueba el uso del lenacapavir, la primera inyección preventiva contra el VIH que solo requiere dos dosis al año

Salud
Vinculan un brote mortal de listeriosis a platillos de pollo fettuccini Alfredo vendidos en Walmart y Kroger
2 mins

Vinculan un brote mortal de listeriosis a platillos de pollo fettuccini Alfredo vendidos en Walmart y Kroger

Salud
Una plaga de hormiga asiática venenosa amenaza varios estados del sureste. Su picadura puede ser mortal
5 mins

Una plaga de hormiga asiática venenosa amenaza varios estados del sureste. Su picadura puede ser mortal

Salud

"Le agradecemos su dedicación al servicio del pueblo estadounidense", publicó el Departamento de Salud en redes sociales.

PUBLICIDAD

El presidente Donald Trump había nominado a Monarez, una científica con una larga trayectoria en el gobierno federal, tras retirar a su primera elección, el excongresista republicano Dave Weldon, quien fue criticado por sus opiniones sobre las vacunas y el autismo.

Monarez fue confirmada en julio.


En breve más información.

Relacionados:
Estados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX