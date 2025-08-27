Despiden a la directora de los CDC, Susan Monarez, tras solo unas semanas en el cargo
El presidente Donald Trump había nominado a Monarez, una científica con una larga trayectoria en el gobierno federal, tras retirar a su primera elección, el excongresista republicano Dave Weldon, quien fue criticado por sus opiniones sobre las vacunas y el autismo.
Por:Univision
El Departamento de Salud y Servicio Humanos despidió este miércoles a Susan Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), a solo unas semanas de asumir el cargo.
"Le agradecemos su dedicación al servicio del pueblo estadounidense", publicó el Departamento de Salud en redes sociales.
Monarez fue confirmada en julio.
En breve más información.
