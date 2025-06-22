Qué se sabe de una nueva variante del covid que causa un dolor similar al del corte con una navaja

Video La polémica que rodea el informe de salud presentado por el secretario Robert F. Kennedy Jr.

Una nueva variante del covid-19, conocida como NB.1.8.1 o Nimbus, ha comenzado a circular en varias regiones del mundo y ha sido apodada el “covid que produce un dolor de garganta como el corte de una hoja de afeitar” debido a que provoca molestas irritaciones.

Esta característica ha sido reportada por médicos en países como Reino Unido e India, y se suma a síntomas comunes del virus como fiebre, escalofríos, tos y pérdida del olfato o gusto, según reportó la agencia AP.

Aunque la variante Nimbus ha causado un aumento en los casos en regiones del Mediterráneo oriental, el sudeste asiático y el Pacífico occidental, expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que no hay motivos para una alarma mayor.

La OMS la clasifica como una “variante bajo monitoreo” y asegura que las vacunas actuales siguen siendo efectivas contra esta.

Estas son las características de Nimbus, la nueva variante del covid-19

La variante Nimbus ha mostrado un crecimiento notable en las últimas semanas, alcanzando cerca del 11% de las muestras secuenciadas a nivel mundial a mediados de mayo, según la OMS.

Esta expansión se ha registrado principalmente en regiones del Mediterráneo oriental, sudeste asiático y Pacífico occidental. Además, el virus ha sido detectado en viajeros que arribaron a Estados Unidos, específicamente en estados como California, Washington, Virginia y Nueva York, tras pasar por controles en aeropuertos internacionales.

Sin embargo, a pesar de la rápida propagación, los reportes indican que la variante no provoca síntomas más graves que otras.

La OMS ha señalado que algunos países del Pacífico occidental han visto incrementos en casos y hospitalizaciones, pero no hay evidencia que sugiera un aumento en la severidad de la enfermedad causada por Nimbus. Esto mantiene un nivel bajo de riesgo sanitario global, aunque se mantiene la vigilancia para detectar cualquier cambio en su comportamiento.

Las vacunas son efectivas contra la nueva variante del covid

El síntoma distintivo que ha llamado la atención de médicos y pacientes es el dolor de garganta intenso, descrito como si fuera causado por una “hoja de afeitar”. Este malestar puede ser muy incómodo, pero no se ha asociado con complicaciones mayores.

Los síntomas clásicos del Covid-19, como fiebre, tos y dificultad para respirar, continúan siendo los principales indicadores de infección, independientemente de la variante.

En cuanto a la protección, la OMS confirma que las vacunas contra Covid-19 disponibles siguen siendo efectivas para prevenir casos graves y hospitalizaciones por la variante Nimbus. Por lo anterior, no se recomienda modificar las estrategias de vacunación actuales.

Lo anterior contrasta con la decisión reciente del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., de no recomendar las vacunas para niños sanos y mujeres embarazadas.

Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan en su guía actualizada que los niños de 6 meses a 17 años aún pueden recibir la vacuna contra el Covid-19 si padres y médicos lo deciden en conjunto. Los CDC ya no recomiendan aplicar la vacuna durante el embarazo.

