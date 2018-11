Brote de varicela afecta a 36 niños en zona de Carolina del Norte conocida por rechazar vacunas por razones religiosas

El brote de varicela parece encender las alarmas de una tendencia cada vez más creciente alentada ya no solo por razones religiosas sino por unas modas infundadas de no vacunar a los menores. "El éxito de la vacunación depende de los efectos en toda la población. No trabajamos para proteger al individuo. Vacunas a un número suficiente de personas y obtienes lo que se llama 'inmunidad de la manada' (o inmunidad comunitaria), lo que significa que la persona que no puede vacunarse por alguna condición médica queda protegida porque todo el mundo a su alrededor está ya vacunado, así que no se expone a ese virus en particular", explica Mark Shrime, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard.