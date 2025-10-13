Estos tipos de pasta están asociados con un brote de listeria que ya deja cuatro muertos: revisa aquí si es la marca que compraste

Video Retiran más de 80 productos de comida preparada por brote de listeria: al menos 10 hospitalizados

Una empresa de California comenzó el retiro del mercado de casi 245,000 libras de pasta precocida vinculada a un brote mortal de listeria y a la posible contaminación de miles de productos vendidos en supermercados de todo el país.

Nate’s Fine Foods retiró miles de cajas de linguini, fettuccine, penne y otros tipos de pasta vendidos a grandes productores que venden comidas listas para calentar y ensaladas a finales del mes pasado, según un aviso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) publicado recientemente.

La medida se tomó después de que las pruebas mostraran que la pasta fabricada contenía la misma cepa de listeria encontrada en productos de pollo fettuccine Alfredo y linguini con albóndigas vinculados a un brote que ha causado la muerte de cuatro personas y ha enfermado a 20 más desde agosto de 2024. El caso más reciente se reportó el 11 de septiembre.

¿Cuáles son las presentaciones de pasta afectadas por el brote de listeria y en qué supermercados se vendieron?

La FDA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) han advertido a los consumidores que no coman esos alimentos y que los desechen o devuelvan a las tiendas para obtener un reembolso.

Estos son los productos afectados por el brote y los supermercados donde se vendieron.

En el supermercado Sprouts: la ensalada de pasta con mozzarella ahumada vendida en el mostrador de deli o en la sección ‘Grab & Go’, con fechas de caducidad del 10 al 29 de octubre.

En la tienda Giant Eagle: la ensalada de pasta con mozzarella ahumada, con fechas de vencimiento del 30 de septiembre al 7 de octubre.

En la cadena Kroger: las ensaladas de pasta de moño (bowtie) y penne del deli, vendidas entre el 29 de agosto y el 2 de octubre.

En el supermercado Scott & Jon’s: los tazones de camarones scampi con linguini de 9.6 onzas, con fechas de consumo preferente del 12, 13, 17 y 21 de marzo de 2027.

En la cadena Trader Joe’s: las presentaciones de fettuccine Alfredo con pechuga de pollo al estilo cajún de 16 onzas, en bandejas plásticas con fechas de consumo preferente del 20, 24, 27, 28 de septiembre, y del 1, 3, 5, 8 y 10 de octubre.

En la tienda Albertsons: las ensaladas de pasta del deli elaboradas en la tienda, con fechas de venta del 8 de septiembre al 4 de octubre.

En Marketside: el producto de linguini con albóndigas de res y salsa marinara de 12 onzas, con fechas de consumo preferente del 22, 24, 25, 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre.

También el pollo Alfredo a la parrilla con fettuccine de 12.3 onzas, con fecha de consumo preferente del 26 de junio de 2025 o anterior; y presentación de 32.8 onzas, con fecha del 27 de junio de 2025 o anterior.

En la tienda Home Chef: el fettuccine Alfredo con pollo de 12.5 onzas, con fecha de consumo preferente del 19 de junio o anterior.

¿Qué es la listeria y cuáles son sus síntomas?

La infección por listeria es una enfermedad bacteriana transmitida por los alimentos que puede ser muy grave para las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. La causa más común es comer fiambres inadecuadamente procesados y productos lácteos no pasteurizados, de acuerdo con la Clínica Mayo.

Los síntomas suelen comenzar en las dos semanas siguientes a la ingestión de alimentos contaminados con listeria, pero pueden empezar tan pronto como el mismo día o hasta 10 semanas después, de acuerdo con el comunciado de la FDA.

"Los síntomas leves pueden incluir fiebre, dolores musculares, náuseas, cansancio, vómitos y diarrea. Si se desarrolla la forma más grave de listeriosis, los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones", dice la administración.

La bacteria de la listeria puede sobrevivir a la refrigeración e incluso a la congelación. Por lo tanto, las personas que corren un mayor riesgo de sufrir infecciones graves deben evitar comer los tipos de alimentos con mayor probabilidad de contener la bacteria de la listeria, recomienda la Clínica Mayo.

