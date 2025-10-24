Cambiar Ciudad
Cirugía

El menor que perdió parte de su intestino tras ingerir casi 100 imanes comprados en Temu

Los médicos informaron que la presión de los imanes había causado necrosis en cuatro zonas del intestino delgado, por lo que los cirujanos realizaron una operación para retirar el tejido muerto y extraer los imanes.

Por:Univision
Un menor de 13 años en Nueva Zelanda terminó en el quirófano después de tragarse cerca de un centenar de imanes de alta potencia comprados en la plataforma Temu, un insólito caso que obligó a los cirujanos a retirar parte de su intestino delgado, según reveló este viernes un informe médico publicado en el New Zealand Medical Journal.

Después de sufrir cuatro días de dolor abdominal, el adolescente, cuyo nombre no fue revelado, fue llevado al Hospital de Tauranga, en la Isla Norte, donde “declaró haber ingerido aproximadamente entre 80 y 100 imanes de neodimio de 5x2 mm una semana antes”, dice el informe.

Los imanes, que están prohibidos en Nueva Zelanda desde enero de 2013, fueron comprados en la plataforma de compras en línea Temu, indicaron los doctores.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Una radiografía mostró que los imanes se habían agrupado en cuatro líneas rectas dentro de los intestinos del niño. Las pequeñas piezas se adhirieron entre sí debido a las fuerzas magnéticas, explicó el informe.

Los médicos informaron que la presión de los imanes había causado necrosis en cuatro zonas del intestino delgado, por lo que los cirujanos realizaron una operación para retirar el tejido muerto y extraer los imanes. El menor pudo regresar a su casa después de pasar ocho días en el hospital.

“Este caso resalta no solo los peligros de la ingestión de imanes, sino también los riesgos del mercado en línea para nuestra población pediátrica”, señalaron los autores del artículo, Binura Lekamalage, Lucinda Duncan-Were y Nicola Davis.

Temu expresó su pesar al conocer la cirugía del niño y dijo que había iniciado una investigación para garantizar que cumple con los requisitos de seguridad en Nueva Zelanda.

La empresa de comercio electrónico, fundada en China, ha sido objeto de críticas en varios mercados, incluido el de la Unión Europea, por supuestamente no hacer lo suficiente para eliminar productos ilegales de su plataforma.

