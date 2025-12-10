Fecundación in Vitro Tiene un gen que puede producir cáncer y donó su semen para procrear cerca de 200 niños en 14 países: algunos ya murieron Algunos niños concebidos utilizando el esperma ya han fallecido de cáncer, y la gran mayoría de los que heredaron el gen desarrollarán cáncer a lo largo de su vida, según los genetistas consultados para la investigación.



El esperma de un donante, portador asintomático de una mutación genética que aumenta el riesgo de cáncer, fue utilizada para concebir casi 200 niños en todo el mundo, reveló este miércoles una investigación de una emisora pública de Dinamarca.

De acuerdo con la investigación, entre 2006 y 2022, el esperma del hombre se vendió a 67 clínicas en 14 países. Solo en Dinamarca, el donante engendró a 99 niños.

“Al menos 197 niños nacieron gracias al esperma de un donante danés anónimo que usaba el alias Kjeld antes de que el banco de esperma descubriera una anomalía genética grave”, informó la emisora pública DR.

Algunos niños concebidos utilizando el esperma ya han fallecido de cáncer, y la gran mayoría de los que heredaron el gen desarrollarán cáncer a lo largo de su vida, según los genetistas consultados para la investigación.

De acuerdo con la emisora, el European Sperm Bank de Dinamarca, uno de los bancos de esperma de las más grandes del mundo, fue alertado en abril de 2020 de que un niño concebido por donación y diagnosticado con cáncer portaba una mutación genética.

Luego se analizó una muestra del esperma del donante, pero la prueba no detectó la rara mutación TP53. Las ventas del esperma, que habían sido suspendidas durante el análisis, se reanudaron después.

Tres años más tarde, el banco de esperma fue informado de al menos otro niño concebido por donación portaba la mutación y había desarrollado cáncer. Entonces se analizaron varias muestras, que mostraron que el donante portaba el gen, aunque estaba sano.

El uso de su esperma fue bloqueado a finales de octubre de 2023.

¿Cuál es la “rara mutación” del donante de esperma que enfermó a varios niños?

La mutación específica es una mutación llamada TP53 rara y previamente no descrita, “que solo se encuentra en una pequeña parte de las células de esperma del donante y no en el resto del cuerpo, ya que el propio donante no está afectado”, señaló el European Sperm Bank en un comunicado.

La mutación provoca el síndrome de Li Fraumeni, que hace que las personas afectadas tengan un 90 % de probabilidades de desarrollar cáncer, especialmente durante la infancia, así como cáncer de mama en etapas posteriores de la vida.

“Hasta el 20 % del esperma del donante contenía el gen TP53 mutado. Cualquier niño concebido con esperma afectado tendrá la peligrosa mutación en todas las células de su cuerpo”, reveló la BBC, que también participó en la investigación.

El banco de esperma afirma haber estado involucrado en el nacimiento de más de 70,000 niños en todo el mundo durante dos décadas.

El European Sperm Bank declaró a CBS News que no realiza envíos de semen a Estados Unidos debido a la normativa estadounidense, pero un representante afirmó que el banco colabora con bancos de esperma tanto en Canadá como en México.

