Estados Unidos de América

Trump nombra como director interino de los CDC a Jim O’Neill, un inversor de Silicon Valley aliado de Kennedy Jr.: reportes

O'Neill, que al parecer seguirá ejerciendo como subsecretario del HHS al tiempo que dirige los CDC, asume el cargo en un periodo de importante transición dentro de la agencia, dijeron las fuentes.

Univision
Jim O'Neill, un inversor de biotecnología cercano al secretario de salud Robert F. Kennedy Jr. será el director en funciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), según reportaron varios medios este jueves.

De acuerdo con The Washigton Post y CNN, que hablaron con personas involucradas en el asunto, el gobierno de Donald Trump quiere que O'Neill sustituya a Susan Monarez, a quien Kennedy despidió el miércoles, un mes después de empezar en el puesto.

O'Neill es un inversor de Silicon Valley que se unió a los Servicios de Salud en junio como principal asesor de Kennedy Jr.

En breve más información.

Estados Unidos de América

