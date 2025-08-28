Trump nombra como director interino de los CDC a Jim O’Neill, un inversor de Silicon Valley aliado de Kennedy Jr.: reportes

Video En un minuto: Autoridades investigan las motivaciones detrás del tiroteo en una escuela de Minneapolis

Jim O'Neill, un inversor de biotecnología cercano al secretario de salud Robert F. Kennedy Jr. será el director en funciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), según reportaron varios medios este jueves.

De acuerdo con The Washigton Post y CNN, que hablaron con personas involucradas en el asunto, el gobierno de Donald Trump quiere que O'Neill sustituya a Susan Monarez, a quien Kennedy despidió el miércoles, un mes después de empezar en el puesto.

O'Neill es un inversor de Silicon Valley que se unió a los Servicios de Salud en junio como principal asesor de Kennedy Jr.