Rumores y especulaciones: el caos conspirativo que circula en redes sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Video "¡Ey, fascista!": los mensajes en los casquillos sin disparar del sospechoso de matar a Charlie Kirk

En redes sociales circulan diferentes rumores, teorías sin evidencias y especulaciones sobre que supuestamente Robinson no fue quien disparó a Kirk, o que las fotos que se han publicado sobre su vida y su perfil personal no corresponden, supuestamente, con la misma persona que las autoridades mostraron para su búsqueda y detención.

Acá en elDetector te presentamos lo que sabemos sobre estas teorías conspirativas.

La negación de que Tyler Robinson fue el tirador

Circula en Facebook e Instagram un video, en diferentes versiones, en el que hacen una supuesta comparación entre las fotos difundidas, previo a la detención del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk , y las que han ido surgiendo (como la del mismo arresto) luego de que se conociera su identidad, para afirmar sin evidencias que la persona detenida y la que captaron las cámaras de seguridad en el campus de Utah, no son la misma.

“Ve. Estas son dos personas diferentes. Claramente puedes ver dos narices diferentes y mentones. No dejes que te engañen”, se lee en letras superpuestas en los videos.

En las fotografías que fueron difundidas como persona de interés , el atacante vestía con playera manga larga, pantalón jean y gorra negras, además de lentes oscuros. Sin embargo, las fotos publicadas por el FBI son diferentes a las que usan en redes sociales para hacer la comparación.

En elDetector hicimos una comparación y notamos que las imágenes publicadas por las autoridades carecen de calidad, ya que provienen –según dijeron– de cámaras de seguridad, mientras que la que usan para decir que es una persona diferente a Robinson tiene buena definición, delineado de los contornos de la cara y rasgos diferentes. Ver acá: Izquierda: foto difundida por el FBI / Derecha: captura de pantalla del video que se usa para negar la identidad de Tyler Robinson.

Como siempre advertimos: estas herramientas de detección no son 100% fiables, pero junto a la observación de la imagen y la investigación complementaria, en muchos casos nos pueden permitir ratificar que una imagen fue generada o intervenida con IA.

Como en el caso que nos hicieron llegar por nuestro chatbot, lo más probable es que esa imagen en la que se ve al supuesto sospechoso mirando más hacia arriba sea resultado de pasar la captura de las imágenes compartidas por las autoridades por una IA para que supuestamente la mejorara. Sin embargo, los asistentes de IA son una tecnología que no sirve para eso y que puede dar resultados erróneos. También es posible que sea resultado de cualquier otro tipo de intervención digital, como edición o manipulación.

Las IA como Gemini, ChatGPT, entre otras, no suelen ser confiables para mejoras en imágenes ya existentes. Shayam Sardarizadeh, factchecker de BBC Verify , señaló en X que “la IA a menudo distorsiona o simplemente imagina cómo podrían verse realmente las partes granuladas de una imagen o video”. Shayam explicó con un ejemplo lo que ocurrió con la bandera y el águila en la playera del autor del asesinato de Kirk en las imágenes que circulan en redes sociales, que también fueron redibujadas.

Insinuaciones sobre supuestos cómplices

En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter) e Instagram, circulan diferentes videos que enfocan a un hombre de playera blanca y uno de playera negra que estaban cerca de la tarima desde donde hablaba Kirk cuando recibió el disparo. Los hombres hacen gestos, y en los videos que circulan sus movimientos se ven ralentizados.

“Justo segundos antes de que Charlie Kirk fuera asesinado, se ve a dos hombres haciendo gestos con las manos. No sé si tienen algún significado, si son señales con las manos o simples ajustes normales… solo queremos respuestas”, se lee en la descripción de una de las publicaciones.

Esa y otras afirmaciones en redes sociales no presentan evidencias sobre la supuesta vinculación entre los gestos y el asesinato de Kirk . Algunos usuarios afirman que los movimientos que hicieron son señales “para el ataque”, pero no son más que especulaciones.

Las autoridades no han mencionado, al 16 de septiembre de 2025, que haya más personas involucradas además de Tyler Robinson. Lo comprobamos con una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés, que no arrojó algún resultado sobre que otras personas actuaran junto a Robinson.

Una tercera teoría

En redes sociales hallaron la forma de presuntamente vincular el atentado contra el presidente Donald Trump y el asesinato de Charlie Kirk: aseguran que supuestamente uno de los guardaespaldas que estuvo el 13 de julio de 2024 con Trump, estaba “resguardando” a Kirk el día de su asesinato.

“Creo que no es una coincidencia que ambas veces que Trump y Charlie Kirk tuvieron a este guardaespaldas haya ocurrido un tiroteo…”, se lee en una publicación de X.

El hombre que estuvo protegiendo al presidente Trump durante el atentado que sufrió en julio de 2024 se llama Sean Curran , y actualmente es el director del Servicio Secreto .

Es poco probable que el director del Servicio Secreto haya estado junto a Kirk el día que lo mataron, especialmente porque el activista no está dentro de los perfiles que el Servicio Secreto protege : el presidente y vicepresidente junto a sus familiares directos; presidente y vicepresidente electo; expresidentes y sus cónyuges; hijos de expresidentes hasta los 16 años; jefes de Estado o de Gobierno extranjeros visitantes, a sus cónyuges y a otros visitantes extranjeros distinguidos durante sus viajes oficiales a Estados Unidos; candidatos presidenciales y vicepresidenciales junto a sus parejas en los 120 días previos a la elección; y la coordinación con otras agencias para el resguardo del presidente.

El hombre que en redes sociales señalan como el supuesto guardaespaldas que presuntamente también estuvo en el atentado contra el presidente (que en realidad es Curran), es un hombre blanco, de contextura fornida, rubio y con gafas de sol negras. Características físicas comunes, que no demuestran que necesariamente se trate de la misma persona.

En julio de 2024, en elDetector verificamos una fotografía manipulada en redes sociales, que afirmaba falsamente que los funcionarios del Servicio Secreto sonreían al momento del atentado contra Trump. Uno de los hombres señalado en las publicaciones de X, era, precisamente, Curran, de quien en redes dicen sin evidencias que también estuvo en Utah con Kirk.

