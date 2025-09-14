El sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk no está cooperando, según el gobernador de Utah

El hombre arrestado por el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk no está cooperando con las autoridades, mientras los investigadores siguen tratando de dilucidar el motivo del ataque, dijo este domingo el gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox.

El gobernante agregó en entrevistas con 'Meet the Press' de NBC y 'State of the Union' de CNN que información sobre el sospechoso, identificado como Tyler Robinson, proveniente de "personas a su alrededor, sus familiares y amigos” apuntan a que el hombre de 22 años se había "radicalizado" metido en internet y juegos en línea.

Robinson, precisó, no ha confesado haber sido quien disparó contra Kirk el pasado miércoles. "No lo ha confesado a las autoridades. No está cooperando, pero todos los que lo rodean sí lo están haciendo. Y creo que eso es muy importante", declaró Cox en el programa 'This Week' de ABC News.

Según el gobernador, los amigos de Robinson lo describen como radicalizado en los rincones oscuros de internet. “Claramente hacía mucho juego en línea”, dijo Cox en NBC.

“Los amigos han confirmado que había una especie de esa cultura profunda y oscura de internet, la cultura de Reddit, y otros lugares oscuros de internet donde esta persona se adentraba profundamente”.

Sin dar detalles, Cox dijo que la información recogida entre los allegados a Robinson apunta a que tenía ideas políticas de izquierda.

Cox, un republicano que ha pedido a todos los partidarios que moderen su retórica tras el ataque, añadió: “Realmente no tengo un interés personal en esta pelea. Si se tratara de una persona radicalizada de MAGA, también lo diría”, agregó, en referencia al lema de Trump Make America Great Again.

Investigan el motivo detrás del asesinato de Charlie Kirk

En varios programas este domingo, el gobernador enfatizó que los investigadores aún están tratando de determinar un motivo para el ataque. Kirk, quien tenía dos hijos y era aliado de Trump, fue asesinado el miércoles mientras realizaba una de sus giras de conferencias universitarias en la Universidad del Valle de Utah.

El gobernador dijo que podría salir más información una vez que el sospechoso comparezca ante el tribunal el martes. "Estamos conociendo mucho más y conoceremos mucho más", dijo Cox con la referencia de esa audiencia, en la que se presentarán los cargos oficiales. Entonces habrá "mucha más evidencia e información disponible", agregó.

Cox habló sobre la persona que compartía casa con Robinson, quien ha sido descrita como transgénero. Algunos políticos han señalado esto como un indicio de que Robinson atacó a Kirk por sus opiniones al respecto, pero las autoridades no han dicho hasta el momento si ese punto es relevante en la investigación.

Cox dijo que la persona "ha sido increíblemente cooperativa (...) No tenía idea de que esto estaba sucediendo”.

Los investigadores han hablado con los familiares de Robinson y ejecutaron una orden de registro en la casa de su familia en Washington, ubicada unas 240 millas al suroeste de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el ataque.

Los registros estatales muestran que Robinson está inscrito como votante, pero sin afiliación a un partido político y en los que figura como inactivo, lo que significa que no votó en las dos últimas elecciones generales. Sus padres están registrados como republicanos.

Las municiones encontradas junto al arma usada para matar a Kirk tenían grabados mensajes burlones, antifascistas y propios de la cultura de los memes. En una se leía: “¡Eh, fascista! ¡Atrápala!”, contó Cox.

Qué más se sabe sobre Tyler Robinson

Creció en la zona de St. George, en el suroeste de Utah, entre Las Vegas y parques naturales como Bryce Canyon y Zion.

Se unió desde joven a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la iglesia mormona, según confirmó un portavoz.

Tiene dos hermanos menores y sus padres llevan casados unos 25 años, de acuerdo con publicaciones en redes sociales. La actividad en línea de su madre muestra a una familia activa, con vacaciones en Disneyland, Hawaii, el Caribe y Alaska.

Como muchos en esa región, pasaban mucho tiempo al aire libre —navegando, pescando, conduciendo vehículos todoterreno, haciendo tirolina o practicando tiro. Una publicación de 2017 los muestra visitando una instalación militar y posando con rifles de asalto. En ella aparece un joven Robinson sonriendo mientras sostiene una ametralladora pesada calibre .50.

En la secundaria fue un estudiante destacado, con calificaciones en el 1% superior a nivel nacional en pruebas estandarizadas. En 2021 fue admitido en la Universidad Estatal de Utah con una prestigiosa beca académica, según un video en redes sociales en el que se le ve leyendo su carta de aceptación.

Sin embargo, solo asistió un semestre, según un portavoz universitario. Actualmente está inscrito como estudiante de tercer año en el programa de formación técnica en electricidad en Dixie Technical College, en St. George.

