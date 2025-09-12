Cambiar Ciudad
Cómo arrestaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk

El testimonio del padre del sospechoso permitió la pronta identificación y captura del joven de 22 años. Actualmente, Robinson está preso en una cárcel de condado en Utah a la espera de las acusaciones formales.

Univision
Video Reconstrucción visual del asesinato de Charlie Kirk

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, Tyler Robinson, fue arrestado gracias a la colaboración de su padre. La acción fue clave para que la policía pudiera detenerlo tras confirmar su identidad mediante videos de vigilancia.

La captura ocurrió tras el aviso del padre de Robinson a un amigo de la familia, quien informó al Departamento del Sheriff del condado de Washington, en Utah, que Robinson había insinuado su responsabilidad en el único disparo de un rifle con mira telescópica que le quitó la vida a Kirk mientras respondía preguntas a un estudiante en uno de sus típicos debates, esta vez en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Esta información se compartió con los investigadores locales y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que confirmaron la presencia de Robinson en el lugar el mismo día del asesinato.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo en conferencia que el sospechoso fue detenido vistiendo una ropa que coincidía con la captada en videos, y que actualmente está bajo custodia en una cárcel de condado, aunque todavía no ha sido formalmente acusado.

Padre de Tyler Robinson lo identificó

Inicialmente el gobernador de Utah, Spencer Cox, explicó en conferencia de prensa que un familiar de Robinson lo identificó y contactó a un amigo de la familia para que le ayudara. Este último informó al Departamento del Sheriff del condado de Washington que Robinson había confesado o insinuado haber cometido el tiroteo en la Universidad del Valle de Utah.

Después el alguacil Mike Smith mencionó en el encuentro con medios que el arresto se logró tras la colaboración del propio padre del sospechoso.

Un oficial de la policía que habló en condición de anonimato dijo a la agencia de noticias The Associated Press que el padre de Robinson lo reconoció por las imágenes publicadas por las autoridades y le pidió que se entregara. Al principio el joven se negó, pero luego accedió y fue entonces cuando su padre contactó a un pastor que ayudó a Robinson a entregarse.

La información proporcionada por el pastor fue transmitida a las autoridades locales y federales que llevan el caso. Luego cotejaron su identidad con los videos de vigilancia que mostraban al sospechoso llegando al campus universitario el miércoles a las 8:29 am en un Dodge Challenger gris el día del evento en el que ocurrió el asesinato.

Según el gobernador, Robinson vestía una camiseta granate lisa, pantalones cortos claros, una gorra negra con logo blanco y zapatos claros. Se cree que cambió de ropa en el techo del edificio desde donde se efectuó el único disparo para luego volver a ponerse la ropa original. Cuando fue detenido, llevaba un atuendo similar al registrado en los videos.

Cox añadió que, al entrevistar a un familiar de Robinson, este indicó que el joven se había vuelto más político y había mencionado que Charlie Kirk asistiría a la universidad, y que había discutido con otra persona las razones por las que no le agradaba Kirk.

La cronología del arresto de Tyler Robinson

Aunque fue criticado inicialmente por dar información prematura sobre un sospechoso equivocado, el director del FBI, Kash Patel, calificó el arresto realizado en menos de 33 horas como “histórico”.

En conferencia de prensa, Patel, compartió la cronología de la investigación e indicó que los primeros agentes del FBI llegaron a la Universidad del Valle de Utah aproximadamente 16 minutos después de que Kirk fue baleado el miércoles. Agregó que el jueves por la mañana, el FBI publicó las primeras fotos del sospechoso, seguido por el anuncio de una recompensa en efectivo y la difusión de un video en el que se ve al sospechoso bajando del techo de un edificio en el campus y huyendo.

El funcionario informó que finalmente, que la noche del jueves, cerca de las 22 horas (hora local), el sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia.

Video Entre lágrimas, flores y banderas, cientos de personas rinden homenajes a Charlie Kirk
