Quién es Tyler Robinson, el joven detenido como sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Video Trump afirma que el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk fue capturado

Poco después de que el presidente Donald Trump anunciara este viernes que había un detenido por el asesinato de Charlie Kirk, los medios de Estados Unidos lo identificaron como Tyler Robinson, un joven de 22 años originario de Utah.

En una rueda de prensa, el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó la información que habían estado difundiendo varios medios acerca de cómo el sospechoso fue entregado a las autoridades por un "familiar".

Según Cox, Robinson “confesó” o “implícitamente admitió” a un familiar que él había matado a Kirk.

Cox afirmó que un familiar les contó a los investigadores que, en una cena familiar reciente, Robinson había mencionado la visita de Kirk a la escuela y había explicado por qué no le gustaba y este familiar aseguró que el joven estaba "lleno de odio", afirmó el gobernador.

Varios medios, entre los CBS News y la cadena CNN, habían informado previamente que Robinson confesó a su padre ser el autor del único disparo que mató a Kirk el miércoles.

En su entrevista con Fox News la mañana del viernes, Trump había dicho que "alguien muy cercano a él lo delató".

El "mensaje" en los casquillos no usados en el asesinato

De acuerdo con la información dada por las autoridades sobre el arresto, fueron recuperadas municiones sin disparar junto al arma que los investigadores piensan que fue la usada en el asesinato con grabados. Uno de ellos decía: "¡Oye, fascista! ¡Atrapados!", y otro decía: "Si lees esto, eres gay, LMAO", acrónimo en inglés de "me parto de risa".

Otro de los casquillos levaba la frase "Bella ciao", según el gobernador Cox, en una aparente referencia al himno de la resistencia antifascista italiana durante la Segunda Guerra Mundial.

La noticia del arresto llegó horas después de que el FBI y el Departamento de Justicia lanzaran un llamamiento a la ciudadanía buscando colaboración para localizar al sospechoso.

El asesinato de Charlie Kirk

Kirk murió de un solo disparo en lo que la policía calificó como un ataque selectivo y el gobernador de Utah lo tachó de asesinato político.

Cofundador de la organización política sin fines de lucro Turning Point USA, con sede en Arizona, Kirk era un prominente activista de la derecha, conocido por sus debates con jóvenes estudiantes.

Precisamente se encontraba en uno de estos eventos en la Universidad del Valle de Utah cuando recibió el disparo que acabó con su vida.