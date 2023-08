La Fed NO “acaba” de anunciar que EEUU entrará en recesión a fin de año

Es falso que la Reserva Federal de EEUU "acaba" de anunciar una recesión a finales de 2023, como anuncia un video publicado en Facebook el 28 de julio de 2023. A diferencia de lo que afirma el post desinformante, Jerome Powell, presidente de la FED, declaró el 26 de julio de 2023, que “ya no prevé una recesión” debido a la ”resistencia de la economía en los últimos tiempos”. Posteriormente, organizaciones bancarias como JPMorgan Chase y Bank of America eliminaron sus previsiones de recesión, luego de que el Departamento de Comercio de EEUU reportó un crecimiento de 2.4% en el segundo trimestre de este año. Desde la declaración de Powell del 26 de julio hasta la fecha de la publicación de esta verificación, elDetector no encontró declaraciones por parte de la Fed que señalen que hayan cambiado su pronóstico para la economía del país por el de recesión. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.