NO hubo un rescate “milagroso” de dos niñas de la copa de un árbol tras las inundaciones en Texas: fue un rumor en redes

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Eric Vryn - Getty Images (foto) / iStock / Captura de TikTok y Facebook.

La falsa historia de las niñas rescatadas ha sido ampliamente difundida.

“En medio de estas difíciles noticias, rescatistas lograron localizar con vida a dos niñas, encontradas a más de 8 metros de altura (26 pies) en un árbol en Center Point, donde permanecieron horas esperando ayuda”, y otros mensajes similares, circulan en redes sociales, en medio de la emergencia por las inundaciones en Texas . Sin embargo, es falsa la historia de ese supuesto rescate que, en algunas publicaciones, califican de “milagroso”.

Las autoridades desmintieron la afirmación que ha sido difundida en redes, y más allá de lo que usuarios particulares publicaron en Facebook y TikTok, no hay ninguna evidencia de que haya existido ese rescate.

Un rumor desmentido

Un artículo del 6 de julio de 2025 de Click2Houston , una página web filial de la local de NBC en Houston , aportó más detalles sobre la falsedad de la supuesta historia de las niñas rescatadas de un árbol. “El informe original [sobre el supuesto rescate], publicado por un periódico local, The Kerr County Lead, fue posteriormente retractado con una nota del editor que reconocía la desinformación”.

The Kerr County Lead publicó una historia inicial, según su propio artículo, a partir de numerosos informes que llegaron a esa redacción sobre la historia del supuesto rescate de las niñas de un árbol. “Como todos, queríamos que esta historia fuera verídica, pero es un clásico caso de desinformación que nos consume a todos durante un desastre natural. Desafortunadamente, la historia no es verídica y nos retractamos. — Louis Amestoy, editor de The Kerr County Lead”, se lee en el medio. Y agregan que la desinformación surgió mientras los equipos de rescate realizaban búsquedas en un tramo de 30 millas (48 kilómetros) de la zona de desastre.

Además, según la nota enmendada de The Kerr County Lead, el sheriff local, Larry Leitha , dijo que esos informes sobre el rescate de las niñas de un árbol eran “totalmente inexactos”.

El Centro de Información Conjunta sobre Inundaciones del Condado de Kerr informó por correo electrónico a la unidad de verificación Snopes: “Desafortunadamente, durante desastres como este, circula mucha desinformación en internet debido a rumores, malentendidos, malas interpretaciones, etc. Si bien se rumoreaba que el incidente al que se refirió ocurrió en el Condado de Kendall, la información era simplemente falsa”.

En elDetector no pudimos determinar de forma independiente cuál fue el origen de la desinformación.

Conclusión

Es falsa la historia que circula en redes sociales sobre el supuesto rescate de dos niñas aferradas a un árbol tras las inundaciones de principios de julio en Texas. Publicaciones en Facebook y TikTok calificaban de “milagroso” el rescate, pero realmente no ocurrió. Las autoridades desmintieron la afirmación y más allá de lo que se escribió en redes sociales, no hay evidencias de que haya existido ese salvamento. El sheriff local calificó los informes como “totalmente inexactos” y el representante republicano de Texas, Chip Roy escribió en X (antes Twitter) que la afirmación no era cierta. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

