Ese video grabado a través de ventanales blancos, en el que el agua rodea violentamente una casa, NO es de las recientes inundaciones en Texas

Un video grabado desde el salón de una casa, a través de grandes ventanales blancos, y en el que se ven muebles de color claro, distintos juguetes y una lámpara de pie de color oscuro, no corresponde a las mortales inundaciones ocurridas este primer fin de semana de julio de 2025 en Texas. Las imágenes, que muestran cómo el agua rodea violentamente la vivienda, están fuera de contexto pues realmente son de junio de 2019.

“Inundación repentina en Kerrville, Central Point [ sic], Texas, el 4 de julio”, dice el texto, en inglés, del video que fue compartido en TikTok el 5 de julio de 2025 y que sumaba más de 5,900 “me gusta” y 415,000 visualizaciones.

Video de 2019

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y entre los resultados encontramos el mismo video publicado en junio de 2019 por una televisora lituana y también en un blog. En ambos casos se explica que el video fue grabado en Texas, durante inundaciones ocurridas a comienzos de junio de ese año.

Una de las imágenes del blog dice que el video es cortesía de Danielle Shermer y lleva en la parte superior derecha el logo de una cadena local de la televisora abc.

Con esa información, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos el mismo video en una cuenta de Facebook que asegura que la grabación fue hecha en Dallas, Texas, el 9 de junio de 2019, y que es cortesía de Danielle Shermer; y también un post de X (antes Twitter) de la cadena local de abc WFAA, que igualmente da los créditos a Shermer y apunta que la mujer aseguró que la casa “sufrió algunos daños pero nadie salió herido”.

Conclusión

Está fuera de contexto ese video de aguas que rodean violentamente los ventanales blancos de un casa, grabado desde el interior de una sala en la que se distingue una lámpara curva de color oscuro, distintos juguetes y muebles de color claro. Una cuenta en TikTok asegura que fue grabado el 4 de julio de 2025, en el marco de mortales inundaciones en Texas, pero en realidad fue captado en ese estado en junio de 2019. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

