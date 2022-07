¿La pena por abortar tras una violación es mayor que la pena por violación? La situación legal tras Roe vs. Wade

La anulación de Roe vs. Wade ha generado mucha incertidumbre. En este momento, solo tres estados tienen leyes antiaborto que especifican penas para personas que abortan, y en este caso, se trata de prohibiciones contra abortos autogestionados, pero las penas establecidas son menores que las penas para violación en dichos estados. Entre los 26 estados que pueden restringir o prohibir el aborto o en el corto plazo o que ya lo han hecho, las leyes antiaborto no establecen explícitamente penas para las personas que abortan, sino para los proveedores, como médicos u otros, como supuestos cómplices. No obstante, los expertos consultados por elDetector no descartan que a futuro la criminalización de las personas embarazadas podría volverse más extrema, y en dado caso, una persona que aborta su embarazo quizás algún día podría enfrentar una pena mayor que un condenado por violación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.