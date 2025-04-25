Cambiar Ciudad
La presidenta de Namibia NO ordenó la deportación de 500 estadounidenses en represalia por las acciones de Trump

A través del chatbot de elDetector, nos llegó un texto consultando si es cierto que Namibia había respondido con deportaciones masivas a las expulsiones de africanos por el gobierno de EEUU. No es así. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

Por:Dayimar Ayala Altuve
<b> </b>No es la primera vez que se desinforma sobre supuestas reacciones de otros países contra EEUU.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Win McNamee - Getty Images / iStock / Captura de chatbot de elDetector.

Nos llegó al chatbot de elDetector un texto que afirma que la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, supuestamente “ordenó la deportación de 500 estadounidenses en respuesta a las operaciones de deportación de [Donald] Trump dirigidas principalmente a africanos”. El texto, que también circula en Facebook y X (antes Twitter), es falso.

En elDetector ya hemos verificado otras desinformaciones sobre falsas reacciones de otros países como México, Canadá o China, a decisiones migratorias o comerciales del actual gobierno de Estados Unidos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La presidencia de Namibia negó la deportación masiva

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, nos llevó, entre varios resultados, a un artículo de la Agencia de Prensa Africana (APA, por sus siglas en inglés) que informó el 16 de abril de 2025 que el gobierno de Namibia había negado la “deportación masiva” de ciudadanos estadounidenses.

“La Presidencia negó las acusaciones, calificándolas de inventadas y ‘destinadas a empañar la imagen de la presidenta, del gobierno namibio y a crear una posible vergüenza diplomática’”, se lee en el artículo de la APA.

Ya con el dato de que el gobierno de Namibia había emitido un comunicado desmintiendo la afirmación que circula en redes sociales, hicimos una segunda búsqueda con palabras clave en Google y hallamos una publicación del 15 de abril de 2025 en la cuenta de X de la presidencia de Namibia, en la que se ven presuntos reportes sobre la supuesta deportación de estadounidenses, a los que encima pusieron un sello con las palabras“ fake news”.

En la misma cuenta de la presidencia del país africano hay una publicación posterior, del 16 de abril de 2025, en la que confirman que la presidenta no ha emitido ninguna orden de deportación y que no se está llevando a cabo una deportación de estadounidenses.

“La presidencia ha observado con preocupación la circulación de publicaciones en redes sociales y artículos en línea que alegan que la presidenta Netumbo Nandi-Ndaitwah ha ordenado la deportación de más de 500 ciudadanos estadounidenses alegando reciprocidad de visas…Estas publicaciones contienen citas e imágenes falsas que contienen información errónea y desinformación con el objetivo de empañar la imagen de la presidenta y del gobierno namibio”, se lee en el comunicado.

Conclusión

Es falso que la presidenta de Namibia haya ordenado la deportación de 500 ciudadanos estadounidenses, como afirma un mensaje que nos llegó al chatbot de elDetector. Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, nos llevó, entre varios resultados a una publicación en un medio nigeriano y a la cuenta en X (antes Twitter) de la presidencia de Namibia, donde desmienten la supuesta deportación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

elDetectorFalsoDeportacionesDonald TrumpAfricaRedes SocialesDesinformación

