Es falso que el gobierno de México haya creado una línea telefónica para denunciar a estadounidenses indocumentados para que sean deportados

La publicación incluye una fotografía de una oficina del Instituto mexicano de migración.

En Facebook y Treads circula una publicación que asegura que el Instituto Nacional de Migración de México (INM) lanzó una línea telefónica para “denunciar estadounidenses ilegales que discriminen o maltraten a mexicanos”. De acuerdo con el mensaje, tras realizar la denuncia la dependencia analizará el caso y si confirma que la persona en cuestión “está en el país de manera ilegal se procederá a su deportación”, pero eso es falso. Las autoridades migratorias mexicanas dijeron a elDetector vía telefónica que no es verdad.

“¡Atención por favor! en una decisión histórica, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México ha anunciado la creación de una línea telefónica exclusiva para que los mexicanos puedan denunciar a ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el país de manera ilegal y que hayan incurrido en actos de discriminación, abuso o cualquier tipo de maltrato hacia los mexicanos”, dice el mensaje que acompaña una fotografía de una oficina del INM.

De acuerdo con el post, la medida respondería a “denuncias crecientes sobre actitudes racistas y abusos laborales” por parte de extranjeros sin documentación adecuada. Luego, se cita a un supuesto portavoz del INM del que no se menciona el nombre: “No vamos a permitir que extranjeros ilegales vengan a nuestro país a discriminar o dañar a los mexicanos”.

A continuación, se señala que las denuncias podrían hacerse de manera anónima y que las autoridades investigarán los casos para proceder con la deportación inmediata si se confirma la ilegalidad y el abuso. Al final se comparte el número 800 004 6264 para, supuestamente, presentar las denuncias.

El gobierno mexicano desmintió la afirmación

Desde elDetector contactamos al INM y un representante del área de comunicación nos dijo vía telefónica que eso “no es verdad”.

También llamamos al teléfono que supuestamente se activó para recibir denuncias de estadounidenses que “están en el país de manera ilegal” y confirmamos que es del Centro de Atención Migratoria (CAM) del INM, cuya función es orientar a personas extranjeras sobre trámites migratorios.

Un operador telefónico nos explicó que el CAM no se encarga de recibir o tramitar denuncias de personas que residen en el país ilegalmente y que para hacer una es necesario acudir a la oficina del INM más cercana con una identificación. En la dependencia se entrevistará a la persona y se le explicarán los pasos a seguir para que proceda la denuncia.

Por último, según el artículo 144 de la Ley de Migración, un extranjero puede ser deportado de México si entra sin los documentos necesarios, finge ser mexicano, da información falsa, no obedece una orden de salida del país o representa un riesgo para la seguridad nacional o pública.

Conclusión

Es falsa la afirmación de que México lanzó una línea telefónica para “denunciar estadounidenses ilegales que discriminen o maltraten a mexicanos”. Las autoridades mexicanas negaron a elDetector que esa afirmación fuera verdad. Además, el número donde supuestamente se hacen las denuncias solo sirve para orientar a personas sobre trámites migratorios. Un trabajador de este centro de atención dijo que para hacer una denuncia de ese tipo es necesario acudir a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

