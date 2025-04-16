El presidente de China NO ha aprobado aranceles del 180% contra Estados Unidos

Circulan decenas de publicaciones en redes sociales que afirman que el presidente de China, Xi Jinping, habría aprobado aranceles del “180%” contra Estados Unidos. Eso es falso. Hay versiones de la misma afirmación con un video del mandatario chino hablando, delante de un fondo azul, que lo muestran a él vestido de traje negro, con camisa blanca y corbata granate. Esa grabación está fuera de contexto.

Si bien en medio de la “guerra de aranceles” entre Estados Unidos y China , las tasas del gobierno de Trump impuestas a China ya alcanzan el 125%, no hay registros de un incremento del 180%, como afirman en redes sociales. La grabación que usan para respaldar el supuesto anuncio es de hace siete años.

No es un video reciente y no mencionó aranceles del “180%”

“Última hora: El presidente Xi Jinping ha anunciado que China aplicará aranceles del 180% sobre productos provenientes de Estados Unidos a partir de mañana”; “Última hora: Xi Jinping acaba de anunciar aranceles del 180% sobre los productos estadounidenses a partir de mañana”, y mensajes similares se leen en diversas publicaciones de Facebook, algunos acompañados de un video en el que se ve al presidente chino hablando frente a unos micrófonos.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español , no arrojó resultados sobre los supuestos aranceles del 180%. Medios de comunicación han publicado distintas respuestas de China al tema comercial, así como los más recientes aumentos arancelarios de ese país a Estados Unidos, y la respuesta a excepciones temporales de Trump sobre los productos electrónicos traídos de China.

Sobre el video que acompaña a algunas de esas afirmaciones en Instagram y Facebook, hicimos, a partir de una captura de pantalla, una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, que nos llevó a un artículo del 10 de abril de 2018, en Line Today, un servicio de información personalizada.

Ese artículo de Line Today afirma que en un discurso en el Foro Boao para Asia , el presidente Xi Jinping habló sobre la situación comercial con Estados Unidos en ese momento y “moderó su postura, redujo los aranceles y abrió la puerta a la inversión extranjera”. Line Today hace mención a que no se sabe si el mandatario chino estaba mandando un mensaje indirecto a Donald Trump “con un tono suave, pero firme”.

En Yandex, otro buscador de imágenes , hallamos, entre varios resultados, , en la web de información financiera, MarketWatch, un artículo del 10 de abril de 2018 con la misma imagen del video de Xi Jinping que circula ahora como si hubiese anunciado en abril de 2025 la subida de aranceles al 180%. El texto de MarketWatch detalla que el presidente chino, en el Foro Boao para Asia, prometió abrir los mercados de China y “reducir los aranceles a las importaciones de automóviles”.

Ninguno de los textos con la imagen del video que circula como actual en abril de 2025, menciona aranceles del 180%.

Conclusión

Es falso que el presidente de China, Xi Jinping, haya impuesto aranceles del 180% a Estados Unidos, como afirman en redes sociales. Algunas de esas afirmaciones van acompañadas de un video del mandatario chino hablando frente a cuatro micrófonos: esa grabación está fuera de contexto porque es de hace siete años. Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre la supuesta medida comercial. Y una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y Yandex nos llevó, entre varios resultados, a artículos del 10 de abril de 2018 que reseñaron la participación de Xi Jinping en el Foro Boao para Asia, cuando realmente fue hecha la grabación. Además, en esa alocución Xi Jinping no menciona aranceles de 180%. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

