Ese post de Tylenol con el que el Gobierno defiende la supuesta “asociación” entre el medicamento y el autismo es antiguo: la relación es engañosa

Video Sin pruebas, Trump vincula el uso de Tylenol en el embarazo con el autismo

Recircula un posteo de Tylenol (uno de los nombres comerciales del analgésico paracetamol o acetaminofén ) de hace ocho años en el que escribieron: “realmente no recomendamos usar ninguno de nuestros productos durante el embarazo. Gracias por tomarte el tiempo para expresar hoy tus preocupaciones” en respuesta a una publicación eliminada ya, de la que no se puede saber a qué se refería.

La Casa Blanca , así como el Departamento de Salud, han usado esa vieja publicación para reafirmar su narrativa sin evidencias de que el Tylenol hace daño a las embarazadas por una supuesta asociación con el autismo. Es engañoso el uso de esa publicación, sin su debido contexto, porque desde la marca del medicamento alientan a que las personas busquen orientación médica; no es una admisión de que su producto está asociado al desarrollo del autismo.

PUBLICIDAD

Por otra parte, como ya hemos verificado : la ciencia y los datos indican que no hay una causa única para el origen del autismo: hay posibles componentes genéticos, e incluso ambientales ; además, los médicos de organizaciones materno/fetales siguen considerando que el acetaminofén, también conocido como paracetamol, es seguro para su consumo por las mujeres embarazadas.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910.

La publicación es vieja, y la marca recomienda consultar siempre a los médicos

Como ya mencionamos, la publicación de Tylenol es la respuesta a un posteo que fue eliminado por su autor, por lo que difícilmente se puede saber qué duda exactamente planteaba. En todo caso, no es actual ni está vinculado a la advertencia del gobierno, rechazada por expertos, organizaciones y organismos sanitarios , de que las mujeres embarazadas no deben consumir ese medicamento.

PUBLICIDAD

La cuenta de Tylenol en X solía hacer publicaciones sobre la marca y responder inquietudes de los usuarios de la red social. En una revisión hecha por elDetector detallamos que el perfil está sin publicar un post desde el 14 de junio de 2021 .

En contraste, en su cuenta de Instagram sí siguen publicando a septiembre de 2025. Un post del 24 de septiembre de 2025 dice : “Para aquellos que tienen preguntas, nuestra posición no ha cambiado: el acetaminofén es la opción más segura para el dolor y la fiebre durante todo el embarazo. No hacemos recomendaciones sobre tomar medicamentos durante el embarazo, porque ese es el trabajo de un proveedor de atención médica”.

En otro video en esa misma red social afirman : “Sabemos que puedes tener preguntas sobre información contradictoria que has visto recientemente en los medios de comunicación. Lo que podemos decirle es: datos científicos creíbles e independientes continúan sin mostrar ningún vínculo comprobado entre el acetaminofén y el autismo. Las organizaciones médicas y de salud están de acuerdo”.

Un comunicado en la web de Tylenol señala que se apoya en la ciencia y en los consumidores. “Durante generaciones, las familias han confiado en TYLENOL® cuando más importa. Tylenol es uno de los medicamentos más estudiados en la historia, y es seguro cuando se usa según las indicaciones de las futuras madres, bebés y niños. Los hechos permanecen sin cambios: más de una década de investigación rigurosa, respaldada por profesionales médicos líderes, confirman que no hay evidencia creíble que vincule el acetaminofeno con el autismo”.

PUBLICIDAD

La ciencia respalda el uso del medicamento durante el embarazo

Pero, más allá de lo que la marca pueda decir, numerosos estudios dan cuenta de la seguridad de usar acetaminofén o paracetamol durante la etapa de gestación y, el propio gobierno, admitió que es así , aunque hay otros trabajos que lo cuestionan.

La Sociedad de Medicina Materno Fetal de Estados Unidos (SMFM, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que reafirma que el paracetamol o acetaminofén “es un medicamento apropiado para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo […]. Para ser claros, SMFM respalda nuestra recomendación de que no se ha demostrado que el uso de acetaminofén durante el embarazo cause o aumente el riesgo de autismo u otros problemas neuroconductuales en los niños”, agrega.

“La conferencia de prensa del 22 de septiembre [de 2025], celebrada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, nos alarma a los investigadores que dedicamos toda nuestra carrera a comprender mejor el autismo. Los datos citados no respaldan la afirmación de que el Tylenol causa autismo”, afirmó la Coalición de Científicos Especializados en Autismo , un grupo de expertos creado en 2025 para “dar respuesta a las acciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que buscan desestimar décadas de investigación sobre el autismo”.

Y pese a las declaraciones del presidente Trump y del secretario de Salud, Robert Kennedy Jr, el pasado 22 de septiembre de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una declaración en la que deja a elección de los padres el uso del acetaminofén durante el embarazo.

PUBLICIDAD

Una publicación viralizada muestra una falsa declaración

Un posteo viralizado en X , con más de 10.2 millones de visualizaciones, dice: la respuesta de Tylenol es brutal, junto a una imagen en la que se ve el sello de la marca, y la frase en inglés: “Buen intento. Publica los archivos Epstein”. Esa no es una publicación verídica. No hallamos ninguna respuesta con esas características en los canales y medios oficiales de Tylenol .

La publicación parte de una cuenta que publica contenido satírico.

Conclusión

Es engañoso el uso de una publicación en X de Tylenol, el medicamento cuestionado por el gobierno por una supuesta "asociación" entre su uso durante el embarazo y el desarrollo de autismo, para vincularlo con su actual advertencia de que no se use durante la gestación. El posteo en cuestión, con más de 8 años de antigüedad, es en respuesta a un contenido eliminado por su autor, por lo que difícilmente se sabe a qué se refería la respuesta de la marca de medicamentos al momento de escribir que “realmente no recomendamos usar ninguno de nuestros productos durante el embarazo”. En su cuenta de Instagram, Tylenol reafirmó el 25 de septiembre de 2025, que son “la opción más segura para el dolor y la fiebre durante todo el embarazo” y reiteró que su uso en mujeres gestando debe de estar supervisado por un médico. Además, distintos estudios y organizaciones de salud materno / fetal dan cuenta de la seguridad al usar el acetaminofén o paracetamol durante la gestación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.