No hay evidencias de que el autismo sea “inducido artificialmente”, como dijo Donald Trump

El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos (NIEHS, por sus siglas en inglés), la Clínica Mayo y MedLine Plus , un sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, coinciden en que las causas del autismo no se conocen exactamente o no hay una única causa conocida. Es por ello que la afirmación que hizo el presidente Donald Trump, el pasado 22 de mayo de 2025 en un evento de la Comisión Make America Healthy Again (MAHA, por sus siglas en inglés), de que considera que el autismo “tiene que ser inducido artificialmente” no tiene evidencias.

El republicano no dio más detalles, ni aportó evidencias sobre su afirmación, más allá de decir que “tiene que serlo”, y exigir respuestas .

Fuentes oficiales y organizaciones de apoyo al autismo no contemplan causas “artificiales”

No es la primera vez que el presidente Trump hace una referencia al autismo con datos imprecisos o sin evidencias. Como ya verificamos en elDetector, en febrero de 2025 habló sobre el aumento de casos que se detectan en la actualidad con respecto a hace años, sin detallar que ha mejorado la identificación temprana, y lo que se sabe de la condición a lo largo del tiempo .

Su nueva afirmación, de que el autismo “tiene que ser inducido artificialmente”, fue hecha sin presentar evidencias y va en consonancia con otras declaraciones que ha hecho el secretario de salud, Robert Kennedy Jr . sobre esa condición caracterizada, principalmente, por dificultades en la comunicación y la interacción social .

Kennedy Jr., por ejemplo, ha dicho que las vacunas tienen incidencia en el origen de la condición y esto es falso y ha sido ampliamente desmentido .

De acuerdo con el NIEHS , la ciencia ha encontrado “cambios genéticos raros”, o mutaciones en las personas con autismo, “lo que sugiere un componente genético”. Algunos de los factores genéticos incluyen: padres mayores, un gemelo o hermano con autismo, u otras condiciones como el síndrome de down, síndrome X frágil (una discapacidad intelectual hereditaria) y el síndrome de Rett (un trastorno del desarrollo del cerebro).

También afirma que está tomando auge el área de investigación de que otros factores “ambientales”, en interacción con los factores genéticos, podrían incidir en la condición, tales como: exposición prenatal a la contaminación del aire o a ciertos pesticidas, obesidad materna, diabetes o trastornos del sistema inmunitario, prematuridad extrema o muy bajo peso al nacer.

Aunque menciona estos factores externos, el NIEHS no menciona inducciones artificiales, y sobre los factores “ambientales”, agrega que “es poco probable” que “por sí solos causen autismo”.

“Más bien, parecen aumentar la probabilidad de que un niño desarrolle autismo cuando se combinan con factores genéticos”, señala.

La Autism Science Foundation (ASF) , una organización sin fines de lucro que financia la investigación científica para comprender las causas del autismo y desarrollar mejores tratamientos, detalla en su página web que “la causa genética específica del autismo se puede identificar en, aproximadamente, el 15-20% de las personas con autismo”. Tampoco mencionan causas artificiales inducidas, como afirmó el presidente.

Autism Speaks, una organización para la defensa , los servicios, el apoyo, la investigación y la innovación de las personas con autismo, coincide con la explicación que dan las instituciones oficiales y otras organizaciones de apoyo a las personas con autismo y sus familiares, en que no hay una única causa del autismo, y que mayormente las condiciones hereditarias o genéticas –así como ciertos factores ambientales– influyen en que se manifieste la condición.

Conclusión

No hay evidencias de que el autismo sea “inducido artificialmente”, como afirmó el presidente Trump. El NIEHS de Estados Unidos detalla que la ciencia ha encontrado cambios “genéticos raros”, o mutaciones en las personas con autismo, “lo que sugiere un componente genético”, así como otros factores “ambientales” que podrían incidir en la condición, como, por ejemplo, exposición prenatal a la contaminación del aire o a ciertos pesticidas, obesidad materna, diabetes o trastornos del sistema inmunitario, prematuridad extrema o muy bajo peso al nacer. Dos organizaciones de apoyo a las personas con autismo y sus familias, la Clínica Mayo y MedLine Plus coinciden con el NIEHS en las posibles causas. El presidente Trump no aportó más evidencias o detalles a su afirmación. Ni Google Scholar, ni la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos arrojaron resultados con palabras clave sobre la supuesta inducción artificial del autismo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

