"Yo soy el presidente, tú no": las diez frases más increíbles de Trump en el programa '60 Minutes'

El presidente ruso, Vladimir Putin, “probablemente” esté involucrado en asesinatos; el régimen de Corea del Norte viola derechos humanos, pero con Kim Jong Un “hay buena química”; Washington D.C. es un lugar “vicioso, lleno de mentiras”; el cambio climático no es un engaño pero “los científicos tienen una agenda política”... estos son algunos de los temas y los comentarios vertidos por el presidente Donald Trump en una amplia entrevista con el programa '60 Minutes' de CBS, conducido por Lesley Stahl.

La última vez que Trump apareció en ese programa acababa de ser elegido para la presidencia en 2016. En ese entonces, parecía más preocupado por el cargo e inseguro sobre la forma que podría tomar su presidencia. En aquella entrevista le dijo a Stahl que iba a hacer uso “muy restringido" de los tuits mientras estuviese en la Casa Blanca).

Trump afirmó que ahora se siente "cómodo" en la Casa Blanca tras casi dos años en el cargo, a pesar de las tormentas políticas sobre la inmigración, los aranceles y su nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La entrevista de amplia temática y con frecuencia combativa fue grabada el jueves y transmitida este domingo. En un momento tenso y extraño del intercambio, Trump le dijo a su interlocutora: "Soy presidente, y tú no lo eres". Ésta fue una de las frases más llamativas de la entrevista. A continuación mencionamos cuáles fueron las otras resaltantes.

Rusia y Putin

Trump comentó que el presidente Putin está "probablemente" involucrado en asesinatos y envenenamientos, pero "no está en nuestro país".

"Por supuesto que no deberían hacerlo", añadió el presidente.

Cuando Stahl le preguntó sobre la acusación de que no quería criticar a Putin, cuestionó la pregunta.

"Creo que soy muy duro con él personalmente. Tuve una reunión con él, los dos", dijo Trump, refiriéndose a su muy criticada cumbre con el líder ruso, en la que se negó en una conferencia de prensa a respaldar la evaluación del gobierno de Estados Unidos de que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales de 2016.

"Fue una reunión muy dura y muy buena", dijo Trump a Stahl.



Al preguntársele después de sus comentarios de Putin si pensaba que Moscú se había entrometido en las elecciones presidenciales de 2016, Trump dijo que no creía que fuera sólo Rusia.

"Se entrometieron. Pero creo que China también se entrometió. Y creo que otros países..." Dijo Trump. Y añadió: "Y creo, francamente, que China es un problema mayor".

Corea del Norte y la química con Kim

Cuando Stahl lo presionó refiriéndole las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte, Trump dijo que conocía esa situación, pero que sus esfuerzos con Kim Jong Un han resultado en menos amenazas a Estados Unidos.

"Claro. Sé todas estas cosas. Quiero decir, no soy un bebé. Sé estas cosas", dijo.

El presidente continuó: "Que sea lo que sea. Me llevo muy bien con él. Tengo una buena energía con él. Tengo una buena química con él. Mira las horribles amenazas que se hicieron. No más amenazas. No más amenazas".





Inmigración: tiene que haber consecuencias

Trump no quiso decir si tenía la intención de retomar la polémica política de separar a los niños inmigrantes de sus familias en la frontera con México, pero no cedió terreno en lo que ve como la necesidad de una política migratoria fuerte.

Cerca de 2,500 niños y padres fueron separados antes de que Trump diera marcha atrás la práctica en junio, inscrita bajo la política de 'tolerancia cero'. Días después, un juez federal ordenó que las familias fueran reagrupadas, un proceso que aún no se ha completado.

"Cuando permites que los padres permanezcan juntos, ok, cuando permites eso, entonces lo que sucede es que la gente va a ingresar a nuestro país", afirmó Trump. " Tiene que haber consecuencias (...) por entrar ilegalmente en nuestro país", declaró.

Kavanaugh... “si no fuese por mi discurso”

En torno a la ardiente lucha política en el Senado por la confirmación de su su nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, acusado por tres mujeres de conducta sexual inapropiada, Trump dijo que sus comentarios que los críticos describieron como burlas contra Christine Blasey Ford -que acusó al magistrado- fueron necesarios para lograr la confirmación.

"Si no hubiera pronunciado ese discurso, no habríamos ganado. Solo estaba diciendo que ella no parecía saber nada", sostuvo Trump sobre sus declaraciones realizadas en un mitin en Mississippi. "Y estás tratando de destruir la vida de un hombre que ha sido extraordinario".

Él negó haberse mofado de ella, diciendo en cambio que la había tratado con respeto. "No voy a entrar en eso porque ganamos. No importa. Ganamos", cerró Trump el tema.





China: podría aplicar más aranceles

El presidente comentó que "podría, podría", imponer más aranceles a China, adicionales a los que se han impuesto hasta ahora por 250,000 millones en bienes de fabricación china importados a EEUU.

"Quieren negociar.... quieren negociar", afirmó Trump.

Cuando se le preguntó si estaba listo para negociar, Trump respondió: "Tengo una gran química... con el presidente Xi (Jinping) de China. No sé si eso necesariamente va a continuar. Le dije al presidente Xi que no podemos seguir haciendo que China saque 500,000 millones de dólares al año de Estados Unidos en forma de comercio y otras cosas... y le dije que no podemos hacer eso, y que ya no lo vamos a hacer".

Trump dijo que no estaba tratando de empujar a China a una depresión económica.

"No, no, aunque han bajado un 32% en cuatro meses, que es 1929", dijo Trump haciendo alusión a la histórica y devastadora caída del mercado de valores de la Bolsa en Estados Unidos en ese año.

"No quiero eso. ... Quiero que negocien un trato justo con nosotros. Quiero que abran sus mercados como.... nuestros mercados están abiertos", añadió.

Rusiagate y vuelve el mantra: no hubo colusión

Cuando se le preguntó si se comprometía a abstenerse de interferir en la investigación del abogado especial Robert Mueller, sobre la supuesta intervención de Rusia en las elecciones de 2016 y la implicación en su campaña, Trump respondió con su repetido mantra de "no colusión".

"Yo no prometo nada", dijo Trump. "Te diré que no tengo intención de hacer eso. Creo que es una investigación muy injusta porque no hubo colusión de ningún tipo".

Al presionar para que no se comprometiera, el Presidente respondió: "No hay colusión. No quiero hacer una promesa. ¿Por qué debería prometerte algo? Si me comprometo, me comprometo. No tengo que prometerte nada. Pero yo tengo... No tengo intención de hacer eso".

Casa Blanca, política y políticos

Stahl hizo referencia a los comentarios de la primera dama Melania Trump vertidos esta semana, en los que señaló que no tenía confianza en algunas personas que están en la Casa Blanca. "Yo siento lo mismo. No confío en todo el mundo en la Casa Blanca, seré honesto con usted", señaló Trump.

"Por lo general soy cauteloso", agregó el presidente. "Y creo que estoy vigilado de todos modos. Pero no digo que confíe en todos en la Casa Blanca. No soy un bebé. Es un negocio difícil. Este es un lugar vicioso. Washington, DC, es un lugar vicioso, vicioso. Los ataques.... las malas palabras, el hablar a tus espaldas. Pero, ya sabes, y a mi manera, me siento muy cómodo aquí".

Mattis el demócrata y Sessions, ya veremos

En corrillos políticos se comenta desde hace algún tiempo que el presidente está enojando con el secretario de Defensa, James Mattis, y en la entrevista de 60 Minutos del domingo no hizo mucho por rebatir eso.

Trump le dijo a Stahl que él cree que tiene un "gran" gabinete, pero que hay gente con la que "no está contento". No quiso especificar a quién, pero cuando Stahl preguntó por Mattis, pareció evidenciar ese descontento.

"No me ha dicho que se va". Tengo una muy buena relación con él. Puede ser que lo sea", dijo Trump. "Creo que es una especie de demócrata, si quieres saber la verdad", comentó, añadiendo que "todo el mundo se va" en algún momento.

Otro alto funcionario caído en desgracia con Trump es el fiscal general, Jeff Sessions. Al preguntársele por su caso, el mantario dijo que "no puedes asumir" que saldrá pronto de su equipo, pero "ya veremos qué pasa a mitad de curso".

Cambio climático y los científicos con agenda política

Contrariando posiciones sobre el cambio climático que ha manifestado en el pasado, Trump dijo en la entrevista: “algo está pasando, algo está cambiando y volverá a cambiar. No creo que sea un engaño, creo que probablemente hay una diferencia. Pero no sé si está hecho por el hombre”.

Trump añadió que no niega el cambio climático, "pero podría volver atrás. Sabes, estamos hablando de más de un millón de años. Dicen que tuvimos huracanes mucho peores que los que tuvimos con Michael".

La entrevistadora le refirió que los científicos han dicho que el cambio climático está peor que nunca, a lo que Trump respondió: " Tendrías que mostrarme a los científicos porque tienen una agenda política muy grande".