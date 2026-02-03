Política Cámara de Representantes aprueba proyecto para poner fin al cierre parcial del gobierno: ¿Se acaba shutdown? Se detalló que el DHS estará financiado hasta la próxima semana, mientras que otras agencias lo estarán hasta septiembre.



La Cámara de Representantes llegó a un acuerdo para terminar con el cierre de gobierno en Estados Unidos.

Los legisladores aprobaron una legislación de $1.2 billones que pone fin al cierre del gobierno por 217 votos a favor y 214 en contra. Ahora se dirigirá al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.

Se detalló que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) estará financiado hasta la próxima semana, mientras que otras agencias lo estarán hasta septiembre.

Trump había instado a legisladores a apoyar el acuerdo

A penas este lunes, el presidente Donald Trump instó a los legisladores a apoyar el acuerdo de financiación tal y como estaba, diciendo que la Cámara debería "enviarlo a mi escritorio sin demora", al tiempo que señaló que "no debería haber cambios en este momento".

"Estoy trabajando duro con el presidente de la Cámara, Johnson, para que el acuerdo de financiación actual, que fue aprobado en el Senado la semana pasada, pase por la Cámara y llegue a mi escritorio, donde lo convertiré en ley, ¡Inmediatamente", señaló Trump en una publicación en Truth Social el lunes por la tarde.

La declaración de Trump se dio luego de que legisladores de la Cámara de Representantes presionaran para que se adjunte al paquete de financiación la Ley SAVE, que exigiría a los estadounidenses presentar una prueba de ciudadanía en persona para registrarse para votar en las elecciones federales. El presidente sugirió que la cuestión se puede abordar en una fecha posterior.

"Trabajaremos juntos de buena fe para abordar las cuestiones que se han planteado, pero no podemos permitir otro cierre prolongado, inútil y destructivo que perjudique tanto a nuestro país, un cierre que no beneficiará ni a los republicanos ni a los demócratas". "Espero que todos voten ¡SÍ!", dijo Trump.

