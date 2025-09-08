Cambiar Ciudad
Con un dibujo de mujer desnuda: qué dice el mensaje obsceno aparentemente enviado por Trump a Epstein que publicaron los demócratas de la Cámara

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron este lunes una copia del álbum de cumpleaños como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este lunes una carta con contenido sexualmente sugerente dirigida a Jeffrey Epstein y aparentemente firmada por el presidente Donald Trump.

La carta incluye un texto enmarcado por el contorno dibujado a mano de lo que parece ser una mujer curvilínea, con el nombre y la firma de Trump, que parece formar un monte de Venus de la figura.

"Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños - y que cada día sea otro secreto maravilloso", dice la carta.

Trump ha dicho que él no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que rodea la carta.

El mandatario presentó una demanda de 10,000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por un reportaje sobre la supuesta carta.

La carta se incluyó como parte de un álbum de 2003 recopilado para el cumpleaños del presunto traficante sexual Epstein. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron el lunes una copia del álbum de cumpleaños como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.

En breve más información.

