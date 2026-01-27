joe biden ¿Joe Biden responde a Donald Trump? Expresidente de Estados Unidos habla sobre redadas en Minneapolis "Lo que ha ocurrido en Minneapolis traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses", señaló el expresidente Joe Biden.

Video Joe Biden concluye su tratamiento de radioterapia contra el cáncer y celebra tocando la campana

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, condenó este martes 27 de enero la violencia de agentes federales que abatieron a disparos a dos activistas durante protestas en la ciudad de Minneapolis, en medio de manifestaciones contra la presencia de agentes de inmigración, en especial del ICE.

"Lo que ha ocurrido en Minneapolis este último mes traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses. No somos una nación que abate a tiros a sus ciudadanos en la calle", publicó en redes sociales el exmandatario Demócrata.

Trump culpa a demócratas sobre ingreso de inmigrantes a Estados Unidos

Ante las crtíticas al gobierno de Donald Trump debido a la muerte de los estadunidenses, Alex Pretti y Renee Good, a manos de elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el presidente culpó a la anterior administración de Joe Biden, por permitir el ingreso de "decenas de millones" de inmigrantes irregulares.

Además, dijo que las situaciones de violencia protagonizada por los agentes migratorios a los gobernadores y alcaldes de las ciudades santuario, quienes, dice, "se niegan a cooperar" con el ICE, al provocar "circunstancias peligrosas para todos los involucrados".

Fue mediante un mensaje de Truth Social, donde Trump dijo que durante los cuatro años de presidencia de su antecesor, Joe Biden y "el mandato fallido de los demócratas", millones de "delincuentes" migrantes irregulares ingresaron a Estados Unidos.

"Incluyendo cientos de miles de asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes y terroristas convictos", declaró Trump.