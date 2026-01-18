Premios Nobel

Fundación Nobel rechaza que María Corina Machado transfiera su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

El Comité Noruego del Nobel afirmó que una de las misiones principales de la Fundación Nobel es salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y su correcta administración.

Video María Corina Machado reprueba apoyo de Trump a Delcy Rodríguez

Luego de que María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, le regalara a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el Premio Nobel de la Paz con el que fue galardonada a finales de 2025, tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, la Fundación Nobel rechazó esta acción.

A través de un comunicado publicado en su sitio web oficial, el Comité Noruego del Nobel afirmó que una de las misiones principales de la Fundación Nobel es salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y su correcta administración.

PUBLICIDAD

Por ello, la Fundación defiende la voluntad de Alfred Nobel y sus estipulaciones, las cuales establecen que los premios se otorgarán a quienes “hayan aportado el mayor beneficio a la humanidad” y especifican quién tiene derecho a otorgar cada galardón. En consecuencia, “ un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, ser transferido ni distribuido”.

Hasta el momento, ni María Corina Machado ni Donald Trump han hecho declaraciones al respecto, por lo que se desconoce si el presidente estadounidense devolverá el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana.

J. C.

